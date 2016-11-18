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Первый в России концерт в полной темноте состоится в начале декабря

14:49 18.11.2016
Обложка альбома одного из проектов Алексея Орлова Vespercellos
Обложка альбома одного из проектов Алексея Орлова Vespercellos
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Самый первый в России концерт в полной темноте пройдет в Москве

Нетривиальное мероприятие можно будет посетить 3 декабря в культурном центре «Интеграция», сообщает сайт столичного департамента культуры. Оригинальный перформанс представят фольклорная певица Ольга Зрилина, виолончелист группы «Мельница» Алексей Орлов и артисты театральной компании Small Fish. Ольга Зрилина признается, что исполнители будут находиться от зрителей на расстоянии вытянутой руки.

Доминирующими стилями на концерте станут фолк и классика, а красной нитью через все действо пройдет тема истории России. В концертном зале с помощью специальных материалов создано пространство абсолютной темноты, не существующей в природе. Сопровождать зрителей до посадочных мест и обратно в такой комнате будут незрячие гиды.

Мероприятие организовано совместно с немецкой компанией Dialogue in the dark при поддержке департамента культуры. Концерт запланирован на 3 декабря в 18:00 в культурном центре Интеграция (улица Лазо, 12).

Олег Нестеров из группы «Мегаполис» в интервью НСН поддержал идею такого концерта: «Я знаю как минимум два ресторана, где едят в полной темноте. И вкус у пищи, когда вы ее не видите, абсолютно другой. Ну, а музыка, звучащая в темноте, – это тоже не новость. Такие концерты играет мой хороший товарищ, музыкант Андрей Карасев, кинокомпозитор и участник нашего проекта «Из жизни планет». Вообще я всем советую, слушая музыку, закрывать глаза. Так будет лучше, если, конечно, вы хотите что-то услышать. А здесь глаза вам закроют принудительно».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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