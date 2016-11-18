Суд арестовал бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с ходатайством следствия, судебное заседание проводилось в закрытом режиме и продолжалось свыше четырех часов. В ходе заседания в суд пришлось приглашать медиков.

Решение об аресте Оганесяна было продиктовано наличием у суда оснований полагать, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей по делу или скрыться от расследования. В частности, некоторое время назад он подал документы на получение американской визы.

Оганесян был задержан двумя днями ранее в Москве, а затем отправлен в Петербург. По версии следствия, курируя строительство стадиона «Зенит-Арена», он незаконно добился привлечения в качестве субподрядчика АО «ТДМ» и передачи ему более 50 миллионов рублей для поставки видеотабло. В последствии эти средства были похищены. При этом экс-чиновнику было известно, что АО не собирается выполнять заказ на поставку.

