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Суд отправил вице-губернатора Кузбасса под домашний арест

11:13 18.11.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Центральный суд Новосибирска избрал первому вице-губернатора Кемеровской области Александра Данильченко, обвиняемому в вымогательстве, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РБК.

Первоначально следствие просило отправить Данильченко в СИЗО. Однако на заседании суда в пятницу, 18 ноября, следователь заявил, что «актуальность содержания обвиняемого под стражей утрачивается в связи с тем, что по делу уже допрошен ряд ключевых свидетелей».

Представители прокуратуры, адвокаты и сам Данильченко с ходатайством следствия согласились.

Также под домашний арест была отправлена начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая.

Еще одному вице-губернатору Кузбасса, проходящему по делу о вымогательстве, Алексею Иванову суд должен избрать меру пресечения в ближайшее время. 

«Избрать обвиняемому Данильченко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 13 января 2017 года», — огласила решение судья Алла Веселых.

Всего подозреваемыми по делу о вымогательстве, в рамках которого были задержаны два вице-губернатора Кузбасса, проходят восемь человек, в том числе руководитель Следственного управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин. 16 ноября Калинкин был арестован на два месяца.

По версии следствия, фигуранты дела вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51 процент акций АО «Разрез «Инской», стоимость которых составляет не менее 1 миллиарда рублей.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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18.11.2016, 12:06
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