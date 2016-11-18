Мэра Переславля-Залесского отправили под арест по делу «Роснано»

Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по делу о хищении средств госкорпорации «Роснано».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил чиновника под арест на два месяца, до 16 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура возражала против данной мер пресечения, отмечая недостаточное количество материалов в деле, и предлагала в качестве меры пресечения избрать залог. Кошурников, в свою очередь выразил готовность сотрудничать со следствием, при этом добавил, что его не допрашивали даже в качестве свидетеля, передает РИА Новости.

Защита эра заявила о намерении обжаловать решение суда об аресте.

Ранее суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела – учредителя ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова. Первый отправлен в СИЗО, второй – под домашний арест. Атауллаханов виновным себя не признает, Султанов – частично.

