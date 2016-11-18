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Мэра Переславля-Залесского отправили под арест по делу «Роснано»

19:33 18.11.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова по делу о хищении средств госкорпорации «Роснано».

 Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил чиновника под арест на два месяца, до 16 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура возражала против данной мер пресечения, отмечая недостаточное количество материалов в деле, и предлагала в качестве меры пресечения избрать залог. Кошурников, в свою очередь выразил готовность сотрудничать со следствием, при этом добавил, что его не допрашивали даже в качестве свидетеля, передает РИА Новости.

Защита эра заявила о намерении обжаловать решение суда об аресте.

Ранее суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела – учредителя ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова. Первый отправлен в СИЗО, второй – под домашний арест. Атауллаханов виновным себя не признает, Султанов – частично.
 

Темы: Россия, Москва, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Роснано
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 22:29
полухохол

Точно все как в анекдоте на КМ :кворум практически есть ,теперь по камерам провести предварительную избирательную компанию(по-либерастски:праймериз)и "теневой кабинет"готов "выдавать свои мысли",для подъема жизненного уровня в отдельно взятой зоне(или сизо).
18.11.2016, 20:45
Пора

Толика-ржавого на нары.
Только Вова не даёт.
18.11.2016, 19:54
Изя

Головне щас, шоб сам Чубайс до нас не успев слинять.
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