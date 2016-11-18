Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала строить больше СИЗО. Уполномоченный по правам человека заявила, что стране нужны современные изоляторы, в которых адвокаты смогут общаться с подзащитными без необходимости ждать в многочасовых очередях. Она уверена, что большинство следственных изоляторов устарели, многие из них переполнены.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал координатор проекта "Гулагу.нет" Антон Дроздов^ «Вместо того чтобы выпускать людей и перестать сокращать численность нашего народа, они хотят построить еще больше СИЗО».

Эксперт отметил, что СИЗО настолько переполнены, что многие заключенные спят на раскладушках или на полу.

«Министра Улюкаева приговорили к домашнему аресту. Хотя взятка в два миллиона долларов предусматривает особо тяжкое преступление. Почему те люди, которые украли велосипед или мешок картошки, сидят в изоляторе?», — добавил Дроздов.

По состоянию на 8 апреля этого года, в столичных СИЗО содержалось почти 12 тысяч человек, что на 47% превышает лимит.