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Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала строить больше СИЗО

09:43 18.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала строить больше СИЗО. Уполномоченный по правам человека заявила, что стране нужны современные изоляторы, в которых адвокаты смогут общаться с подзащитными без необходимости ждать в многочасовых очередях. Она уверена, что большинство следственных изоляторов устарели, многие из них переполнены.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал координатор проекта "Гулагу.нет" Антон Дроздов^ «Вместо того чтобы выпускать людей и перестать сокращать численность нашего народа, они хотят построить еще больше СИЗО».

Эксперт отметил, что СИЗО настолько переполнены, что многие заключенные спят на раскладушках или на полу.

«Министра Улюкаева приговорили к домашнему аресту. Хотя взятка в два миллиона долларов предусматривает особо тяжкое преступление. Почему те люди, которые украли велосипед или мешок картошки, сидят в изоляторе?», — добавил Дроздов.

По состоянию на 8 апреля этого года, в столичных СИЗО содержалось почти 12 тысяч человек, что на 47% превышает лимит.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 13:44
Гость: Ответ на "больше строить..."

ВЫ ХОТИТЕ вместо нормального ВОСПИТАНИЯ, всех превратить в нарушителей закона и застроить всю Россию тюрьмами? А не боитесь, что и ваши родственники туда попадут защищая себя от преступников, которых будет растить общество проамериканских служб "образования" и "судейства"? Или надеятесь как "думцы" и предатели-казнокрады-министры за бугор спрятаться? А за бугром-то теперь преступления только размножаются (поэтому тюрьмы и концлагеря по миру множатся)...
18.11.2016, 12:42
Гость: Урка

Да, даешь больше СИЗО! И не просто изоляторы, а чтоб по последнему слову гуманистической науки и техники, чтоб и спортзалы и бассейны и библиотеки и театры и поликлиники-больницы и всё-всё, что душе подследственного угодно.
Тогда и Улюкаев сам притопает в отдельные апартаменты. В СИЗО-то лучше!
А сколько народу из аварийного жилья переедет на казённые харчи да с удобствами. Бомжи сами придут в СИЗО на ПМЖ. Хорошая инициатива, главное, своевременная.
18.11.2016, 12:19
Гость: взятка в два миллиона долларов предусматривает особо тяжкое

Именно так и думает народ!!!Пусть посидит в СИЗО,а то совсем оторвались от народа!
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