Сбербанк сообщил в полицию об источнике хакерских атак

Сбербанк направил в правоохранительных органы и ЦБ России информацию об источнике недавних кибератак на российские банки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

Он отметил, что DDoS-атаки были мощными, велись из разных стран, но координировались из одного источника.

«Все это установлено и задокументировано. Страна, из которой все это происходило, нам известна», - заявил Хасис. При этом он не уточнил, в какой именно стране идет речь. Представитель Сбербанка лишь добавил, что атаки координировались не из США и не из Казахстана.

Хасис отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от решения российских властей, «поскольку это уже межгосударственные отношения».

По словам Хасиа, ни Сбербанк, ни его клиенты не понеси материального ущерба в результате хакерских атак.

Ряд российских банков подверглись DDoS-атакам на прошлой неделе. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что они были гораздо мощнее, чем все предыдущие.

