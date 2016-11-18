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Сбербанк сообщил в полицию об источнике хакерских атак

20:45 18.11.2016
Сбербанк © KM.RU, Илья Шабардин
Сбербанк © KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк направил в правоохранительных органы и ЦБ России информацию об источнике недавних кибератак на российские банки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

Он отметил, что DDoS-атаки были мощными, велись из разных стран, но координировались из одного источника.

«Все это установлено и задокументировано. Страна, из которой все это происходило, нам известна», - заявил Хасис. При этом он не уточнил, в какой именно стране идет речь. Представитель Сбербанка лишь добавил, что атаки координировались не из США и не из Казахстана.

Хасис отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от решения российских властей, «поскольку это уже межгосударственные отношения».

По словам Хасиа, ни Сбербанк, ни его клиенты не понеси материального ущерба в результате хакерских атак.

Ряд российских банков подверглись DDoS-атакам на прошлой неделе. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что они были гораздо мощнее, чем все предыдущие.
 

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Сбербанк, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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19.11.2016, 01:27
Севастополь

Ясно школьнику, откуда координировались. Далеко искать не надо.
18.11.2016, 21:24
Егор

Никаких атак нет. Это Греф деньги, уже, украл и вывез за границу, а сейчас ищет как блефануть и отмыться.
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