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В офисе Центробанка начались следственные действия

13:54 18.11.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в подразделении Банка России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЦБ.

В Центробанке рассказали, что действия силовиков связаны с уголовным делом, возбужденным по обращению регулятора из-за ситуации в Международном акционерном банке. «Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что некоторое время назад обратились в правоохранительные органы из-за ситуации в московском Международном акционерном банке, у которого была отозвана лицензия. Источник в банковских кругах уточнил в беседе с агентством, что следственные мероприятия проходят в главном управлении ЦБР по Центральному федеральному округу в здании на улице Балчуг в Москве.

В середине сентября в ЦБ уже прошли обыски, связанные с МАБ. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы.

Лицензия у МАБ была отозвана в феврале 2016 года, он занимал 207-е место в банковской системе России. 68% акций кредитной организации принадлежит депутату Госдумы и бенефициару ИФК «Метрополь» Михаилу Слипенчуку. Решение об отзыве лицензии в регуляторе объяснили полной утратой собственного капитала банка. Тогда же стало известно, что из банка исчезло более 6 млрд рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт». В хищении средств обвиняют бывшего топ-менеджера компании Виктора Афонина и его брата Бориса.

Темы: Россия, Расследования в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 21:32
Юридическая Азбука

Ага. Сейчас следователи порядочно напечатают себе денег и будет порядок.
18.11.2016, 20:58
Ха!-Ха!-Ха!

"Крышуны" игорных аферистов,Сердюки и ВасилЬевы,хамы-детки ворья,"взятые" чиновники т.д и т.п оченно похохатывают над такими простачками,знатоками "экономической азбуки". Разуй глаза, хохотунчик!
18.11.2016, 19:05
Ха

Началось конкретное наведение порядка в политике и в экономике. Детали смотреть: Экономическая Азбука.
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