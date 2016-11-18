В офисе Центробанка начались следственные действия

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в подразделении Банка России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЦБ.

В Центробанке рассказали, что действия силовиков связаны с уголовным делом, возбужденным по обращению регулятора из-за ситуации в Международном акционерном банке. «Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что некоторое время назад обратились в правоохранительные органы из-за ситуации в московском Международном акционерном банке, у которого была отозвана лицензия. Источник в банковских кругах уточнил в беседе с агентством, что следственные мероприятия проходят в главном управлении ЦБР по Центральному федеральному округу в здании на улице Балчуг в Москве.

В середине сентября в ЦБ уже прошли обыски, связанные с МАБ. Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы.

Лицензия у МАБ была отозвана в феврале 2016 года, он занимал 207-е место в банковской системе России. 68% акций кредитной организации принадлежит депутату Госдумы и бенефициару ИФК «Метрополь» Михаилу Слипенчуку. Решение об отзыве лицензии в регуляторе объяснили полной утратой собственного капитала банка. Тогда же стало известно, что из банка исчезло более 6 млрд рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт». В хищении средств обвиняют бывшего топ-менеджера компании Виктора Афонина и его брата Бориса.