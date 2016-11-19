«Курильщики никак не тянут на общественно опасную группу»

Драка у торгового центра в Москве стала поводом для обсуждения в социальных сетях

Блогосфера бурно обсуждает нападение в центре Москвы на патрульных движения «Лев против», которые следят за соблюдением запрета на курение и пьянство в общественных местах. Одни считают, что власти должны опекать активистов-добровольцев. Другие - что «львы» сами провоцируют драки и вообще их действия излишни, поскольку курение не представляет большой общественной опасности.

Инцидент произошел накануне вечером в столице возле ТЦ «Европейский», где семеро активистов молодежной общественной организации «Лев против» проводили рейд. Как сообщила в субботу газета ВЗГЛЯД, молодые люди во главе с лидером Михаилом Лазутиным действовали по традиционной для движения схеме: заметив граждан, стоящих у входа в торговый дом с зажженной сигаретой или открытой бутылкой (или банкой) спиртного, они предлагали первым пройти в место, специально отведенное для курения, вторым – вылить алкоголь в урну.

Судя по видеоролику, который выложили в Сеть сами представители организации, нарушители, к которым они подходили, в целом подчинялись их вежливым, но довольно настойчивым просьбам. Аналогичным образом повел себя и представитель полиции (судя по форме – из кинологической службы), который сразу же выкинул сигарету в урну.

Ситуация резко накалилась после того, как общественники натолкнулись на группу молодых людей, которые в ответ на просьбу затушить сигареты начали, наоборот, демонстративно закуривать новые сигареты, угрожали общественникам, используя нецензурную лексику, пытались заставить оператора прекратить съемку, а один из них настойчиво вызывал Михаила Лазутина поговорить «один на один».

Судя по записи, на какое-то время конфликт между сторонами затих, но спустя время возобновился, когда к молодым курильщикам добавилась толпа друзей. По оценкам активистов, в этот раз их было порядка трех десятков. Прибывшие напали на представителей движения «Лев против».

По данным ТАСС, в ходе потасовки «двое активистов получили травмы и были госпитализированы». Пресс-служба московской полиции сообщила, что «поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним с различными телесными повреждениями были доставлены двое граждан, по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего».

«Без участия общественных активистов, только за счет повышения акциза на табак, число курильщиков и так заметно снижается - сигареты стоят дорого, - заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественного движения «Русское гражданское общество» Алексей Живов. - Я хорошо понимаю общественную полезность движения «Стопхам». Мне также понятна борьба с педофилами и распространителями наркотиков. Это борьба с общественно-опасными или преступными явлениями, которые часто игнорируют сами стражи порядка. Но со всеми натяжками, курильщики никак не тянут на общественно опасную группу граждан. В той же Москве выхлопы от автотранспорта, химические реагенты и прочие источники загрязнения наносят людям воистину непоправимый вред, и курение тут вредит, скорее, только самому курильщику. Понятно, что молодежи нужны акции прямого действия, «добро с кулаками», но мне кажется не всякий повод подходит для такой деятельности».

Напомним, по данным Росстата за 2008–2013 годы, сокращение составило 16%, а соцопросы, включающие 2014 и 2015 годы, показали сокращение в 25%. С этим соглашаются и табачные компании, отмечая при этом, что в России все равно курят значительно больше, чем на Западе. По некоторым данным, к курильщикам можно отнести примерно 37% взрослого населения России, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 47%. Правда, обратной стороной сокращения «официального» рынка стал рост его теневого сегмента с миллиардными оборотами.

Живов предположил, что собравшаяся у «Европейского» толпа восприняла действия «Лев против» как провокацию. «Наличие камеры, особенно в такой ситуации, всегда является дополнительным раздражающим фактором. Потому я не хочу, и не буду осуждать ни активистов, ни тех, против кого их активность направлена. Это вполне нормальный «люфт» для процессов гражданского общества, который стоит воспринимать спокойно. Главное, чтобы никто не получал тяжелых травм и не применялось оружие».

В свою очередь столичный адвокат, эксперт в области права Алексей Михальчик напоминает, что одним молодым людям хочется признания в обществе, самоутверждения, самопиара, для чего они и ведут себя подобным провокационным образом, как активисты движения, тогда как другие молодые люди привыкли отвечать на провокации силой. «Однако если мы хотим жить в цивилизованном обществе, а не как дикари какие-то, то должны уметь сдерживать себя. Тебя спровоцировали – ответь тем же, слово парируй словом. Я убежден, что ответственность за драку целиком лежит на тех, кто ее начал и надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и накажут виновных».

По мнению Михальчика, не везде государство может контролировать ситуацию, поэтому оно должно работать с такими гражданскими инициативами, возможно, даже опекая их, иначе напряжение в обществе будет расти.

Драка у «Европейского» стала поводом для обсуждения в социальных сетях, - пользователи, как и эксперты, высказывали диаметрально противоположные мнения. Так, пользователь под ником mikhail_spb охарактеризовал нападавших на активистов «Лев против» следующим образом: «Видимо, страдающие табачной зависимостью, страдали еще и бешенством. Или это была обычная полупьяная гопота».

В то время как пользователь antiboh напротив нелестно высказался о том, чем занимаются общественники: «А как они вырвут сигарету у Штирлица или Сигару у Коломбо, трубку у Холмса? А, эти не наши! Ну тогда у дважды героя Ковпака, - тот вообще на протяжение всего фильма курит. Этот бзик и дальше пойдет, а эти «стопхамы» запрещать будут людям еще что-то. Хунвейбинство - оно сначала тоже не особо беспокоило, не всех доставало».

Неформальная молодежная организация «Лев против» выступает против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, призывает к здоровому образу жизни. В последнее время в Москве произошло несколько серьезных инцидентов, связанных с избиением участников этой организации в ходе проводимых ими акциях.

Например, как сообщал телеканал РЕН ТВ, в сентябре массовой дракой закончился рейд активистов этого движения на перроне вокзала в Новосибирске. Общественники сделали замечание с виду вполне адекватным молодым людям, попросив не распивать спиртное. Однако «огородники без лишних слов переходят к физическим упражнениям. Одного из общественников ударом отправляют в мусорную корзину», - рассказывал телеканал. - Впрочем, активисты быстро перехватывают инициативу, и потасовка завершается победой «львов». Не дожидаясь полицейских и штрафа, приятели запрыгивают в электричку».