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Арест Алексея Улюкаева породил «лихорадочную атмосферу» среди министров

10:46 19.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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О «лихорадочной атмосфере», царящей внутри правительства после ареста главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, агентству Reuters рассказали несколько источников в российском правительстве.

Чиновники не исключают, что за арестом Улюкаева могут последовать новые задержания, отмечает агентство. Один из правительственных чиновников даже провел параллель с «чистками» в СССР, которые «часто заканчивались расстрелами и ссылками в лагеря».

Собеседник напомнил, что оперативная разработка Улюкаева началась за год до его задержания. По его словам, этот факт дает больше оснований для опасений, пишет РБК. «Мы все сейчас под пристальным вниманием», — сказал собеседник Reuters.

Некоторые чиновники полагают, что даже в случае ухода с госслужбы иммунитета от ареста не будет. «Вы не можете убежать», — заявил другой собеседник.

Беспокойство, царящее в рядах правительственных чиновников, отчасти связано и с тем, что задержание Улюкаева произошло в офисе «Роснефти», отмечает Reuters. Таким образом, отмечают собеседники, был «послан сигнал, что преследование [Улюкаева] осуществлялось при содействии [главы компании Игоря] Сечина».

Ранее Следственный комитет России заявлял​, что задержать Улюкаева ​удалось «благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра». По версии следствия, экс-министр вымогал взятку за выдачу положительного заключения по приобретению компанией 50,08% акций «Башнефти» у государства.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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19.11.2016, 12:35
Гость: Ппррацельмс

"Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки. Пока еще не поздно — тикайте без оглядки."
Кубанский Георгий - Гринька - «Красный мститель»))))
................
Роман Петрович посмотрел вслед офицеру и зашел в простенок между будками. Там стоял рябой солдат в мешковатом английском мундире. За ним виднелся молодой рыбак в грубой холщовой блузе. Оба они недоверчиво покосились на Романа Петровича.
— Что ж, — сказал Роман Петрович, — почитаем новую песенку? — И показал им листок.
Вместо ответа рыбак вытащил из-за пазухи большой костистый кулак и раскрыл его. На мозолистой, в смоляных пятнах ладони лежал такой же, как и у Романа Петровича, смятый листок. На одной стороне его была записана песня, а на другой большими буквами выведено:
ТОВАРИЩИ!
Не верьте буржуям недобитым. Продают они Россию, губят народ ни за что. Осиротят они вас и деток ваших, как осиротили и меня. Отца моего забрали белые в солдаты. Только он понял ихнюю злую душу и убежал до красных. За отца белые забрали мою мать. Пятый месяц живу я на улице, ночую где ни попало, танцую, как говорится, за печенку и жду не дождуся, когда наступит крышка распроклятым белым генералам.
Красный Мститель
)))))))))))))
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Видите как я много разных книжек знаю))))
19.11.2016, 12:18
Гость: РусскийЧеловек

Агенты МИ-6 срочно запросили способы срочной эвакуации из Правительства России? Бегите, голуби, летите сизокрылые...
19.11.2016, 12:10
Гость: Дед Щукарь

Чо, как временное правительство засобирались за кордон?
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