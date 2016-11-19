Арест Алексея Улюкаева породил «лихорадочную атмосферу» среди министров

О «лихорадочной атмосфере», царящей внутри правительства после ареста главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, агентству Reuters рассказали несколько источников в российском правительстве.

Чиновники не исключают, что за арестом Улюкаева могут последовать новые задержания, отмечает агентство. Один из правительственных чиновников даже провел параллель с «чистками» в СССР, которые «часто заканчивались расстрелами и ссылками в лагеря».

Собеседник напомнил, что оперативная разработка Улюкаева началась за год до его задержания. По его словам, этот факт дает больше оснований для опасений, пишет РБК. «Мы все сейчас под пристальным вниманием», — сказал собеседник Reuters.

Некоторые чиновники полагают, что даже в случае ухода с госслужбы иммунитета от ареста не будет. «Вы не можете убежать», — заявил другой собеседник.

Беспокойство, царящее в рядах правительственных чиновников, отчасти связано и с тем, что задержание Улюкаева произошло в офисе «Роснефти», отмечает Reuters. Таким образом, отмечают собеседники, был «послан сигнал, что преследование [Улюкаева] осуществлялось при содействии [главы компании Игоря] Сечина».

Ранее Следственный комитет России заявлял​, что задержать Улюкаева ​удалось «благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра». По версии следствия, экс-министр вымогал взятку за выдачу положительного заключения по приобретению компанией 50,08% акций «Башнефти» у государства.