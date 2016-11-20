Итальянца задержали в центре Москвы за политический плакат

Глава итальянской консервативной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини был задержан российскими полицейскими на Красной площади в Москве. Поводом для этого послужил политический плакат в руках итальянца, сообщает сайт Tgcom24.

Сальвини держал плакат со словами «Я говорю «нет» на референдуме 4 декабря» и перечеркнутым изображением главы правительства Италии Маттео Ренци. Отмечается, что инцидент был быстро улажен, благодаря находящемуся в Москве представителю «Лиги» Бруно Джианкотти. Сайт пояснил, что российские законы запрещают демонстрацию политических плакатов без предварительного разрешения.

В начале декабря в Италии должен состояться референдум по внесению поправок в конституцию страны. Они предложены главой правительства и направлены на снижение роли сената и региональных парламентов. Противники инициативы считают, что принятие поправок приведет к усилению власти Ренци. По данным СМИ, большинство жителей Италии не одобряют внесение поправок в конституцию.

