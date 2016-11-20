Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 70-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.

В телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля, в частности, говорится:

«Многие годы Вы посвятили подвижническому служению Русской православной церкви, последовательной и твёрдой защите её ценностей и идеалов. Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия России, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое искреннее уважение. И конечно, особо отмечу тот огромный вклад, который Вы вносите в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в нашей стране».

Ранее Президент России своим Указом наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева В.М.) орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.