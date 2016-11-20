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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 70-летним юбилеем

11:59 20.11.2016
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.

В телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля, в частности, говорится:

«Многие годы Вы посвятили подвижническому служению Русской православной церкви, последовательной и твёрдой защите её ценностей и идеалов. Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия России, поддержке института семьи, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое искреннее уважение. И конечно, особо отмечу тот огромный вклад, который Вы вносите в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в укрепление мира и общественного согласия в нашей стране».

Ранее Президент России своим Указом наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева В.М.) орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Темы: Православная церковь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.11.2016, 13:29
Россиянин

Если у гундяева и есть заслуги, то только не перед Россией.
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