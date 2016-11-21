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МВД начало проверку в отношении первого замглавы Минстроя

10:00 21.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Управление МВД по Московской области по требованию прокуратуры начало проверку деятельности первого заместителя главы Минстроя Леонида Ставицкого, сообщает РБК. Проверка, по данным издания, касается работы Ставицкого на посту мэра Зеленограда в 2003–2013 года.

В 2009 году Ставицкий своим постановлением передал в аренду физическим лицам 12 участков площадью 2 тысяч квадратных метров каждый. В 2013 году Одинцовская прокуратура установила, что эти участки, расположенные в лесу, были поставлены на кадастровый учет «на основании поддельных актов согласования границ», в результате чего они были отнесены к категории земель населенных пунктов. На некоторых из этих участков были построены многоквартирные дома. В 2014 году решением Одинцовского суда выявленные нарушения были устранены.

В 2015 году, напоминает РБК, правоохранительные органы после обращения в Генпрокуратуру депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова уже проверяли обстоятельства выделения участков. В ходе проверки было установлено, что Ставицкий не нарушил закон. Однако прокуратура пришла к выводу, что проверка была проведена с нарушениями и назначила новое разбирательство.

«Если будет доказано, что Ставицкий сам подделал документы для того, чтобы земли из лесного фонда приписать к городу и построить там дома, то я бы однозначно сказал, что это подлог документов и махинация на лицо», — отметил в разговоре с РБК директор антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Антон Поминов.

Леонид Ставицкий занимает пост первого замминистра Минстроя с 2013 года. Он, в числе прочего, курировал работы по строительству космодрома Восточный и ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, МВД России
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 12:44
Евгений В

Коррупцию можно победить только ликвидацией первопричины, которая известна обществу изначально. А эти "расследования", "домашние аресты для своих" и "Лефортово для менее близких к телу" - это скорее на очередное развлекательное шоу для выпускания излишнего пара из горячих и активных похоже.
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