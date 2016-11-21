МВД начало проверку в отношении первого замглавы Минстроя

Управление МВД по Московской области по требованию прокуратуры начало проверку деятельности первого заместителя главы Минстроя Леонида Ставицкого, сообщает РБК. Проверка, по данным издания, касается работы Ставицкого на посту мэра Зеленограда в 2003–2013 года.

В 2009 году Ставицкий своим постановлением передал в аренду физическим лицам 12 участков площадью 2 тысяч квадратных метров каждый. В 2013 году Одинцовская прокуратура установила, что эти участки, расположенные в лесу, были поставлены на кадастровый учет «на основании поддельных актов согласования границ», в результате чего они были отнесены к категории земель населенных пунктов. На некоторых из этих участков были построены многоквартирные дома. В 2014 году решением Одинцовского суда выявленные нарушения были устранены.

В 2015 году, напоминает РБК, правоохранительные органы после обращения в Генпрокуратуру депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова уже проверяли обстоятельства выделения участков. В ходе проверки было установлено, что Ставицкий не нарушил закон. Однако прокуратура пришла к выводу, что проверка была проведена с нарушениями и назначила новое разбирательство.

«Если будет доказано, что Ставицкий сам подделал документы для того, чтобы земли из лесного фонда приписать к городу и построить там дома, то я бы однозначно сказал, что это подлог документов и махинация на лицо», — отметил в разговоре с РБК директор антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Антон Поминов.

Леонид Ставицкий занимает пост первого замминистра Минстроя с 2013 года. Он, в числе прочего, курировал работы по строительству космодрома Восточный и ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке.