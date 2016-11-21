Депутатам вернули доступ в VIP-залы аэропортов

Депутаты Государственной думы с 2017 года смогут снова пользоваться залами официальных делегаций в российских аэропортах. Об этом «Интерфаксу» рассказал член комитета Госдумы по регламенту Владимир Поздняков.

Он заметил, что депутаты смогут пользоваться VIP-залами и в командировках, и во время «региональных недель», когда депутаты посещают субъект РФ, от которого они избирались.

По информации РБК, вернуть депутатам доступ в залы официальных делегаций предложил новый спикер Госдумы Вячеслав Володин. Средства на финансирование VIP-залов будут изыскивать из фонда оплаты труда депутатов, предположительно, за счет отгулов.

С 2014 года депутатам запретили пользоваться VIP-залами в российских аэропортах за бюджетный счет. Привилегии сохранялись только во время поездок за границу. В Минфине ежегодные затраты на посещение таких залов депутатами оценивали в 100 миллионов рублей.