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Депутатам вернули доступ в VIP-залы аэропортов

12:31 21.11.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутаты Государственной думы с 2017 года смогут снова пользоваться залами официальных делегаций в российских аэропортах. Об этом «Интерфаксу» рассказал член комитета Госдумы по регламенту Владимир Поздняков.

Он заметил, что депутаты смогут пользоваться VIP-залами и в командировках, и во время «региональных недель», когда депутаты посещают субъект РФ, от которого они избирались.

По информации РБК, вернуть депутатам доступ в залы официальных делегаций предложил новый спикер Госдумы Вячеслав Володин. Средства на финансирование VIP-залов будут изыскивать из фонда оплаты труда депутатов, предположительно, за счет отгулов.

С 2014 года депутатам запретили пользоваться VIP-залами в российских аэропортах за бюджетный счет. Привилегии сохранялись только во время поездок за границу. В Минфине ежегодные затраты на посещение таких залов депутатами оценивали в 100 миллионов рублей.

Темы: Россия, Аэропорты и аэровокзалы в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 13:29
Ладейников

Опять депутатам привилегии дают. Хватит подкармливать их, они же "слуги народа", они должны работать на народ, а не сидеть в VIP залах за рюмочкой кофе или какао.
21.11.2016, 13:17
Депутат

Конечно заподло в быдлятнике с быдлом сидеть. Депутаты и чиновники должны получать всё по высшему разряду. Вы сравните даже зарплату депутата и обычного учителя, естественно депутат умнее и талантливее какогото вшивого учителюшки.
21.11.2016, 13:14
Депутат.

Это просто праздник какой то!
Теперь мы гораздо больше законов в день принимать будем и сразу в четырех чтениях!
Если нам еще и душ по двести крепостных припишут-будем голосовать на все 146% за переименование Президента в Императора.
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