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Предприятие «Антонов» обязали выплатить 180 млн рублей Минобороны РФ

20:50 21.11.2016
Фото с сайта yarreg.ru
Фото с сайта yarreg.ru
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Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с украинского государственного предприятия «Антонов» 180,2 миллиона рублей неустойки в пользу Министерства обороны России. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Минобороны РФ подало иск к авиапредприятию в июле прошлого года. Сумма его составляла 357,4 миллиона рублей, однако суд во взыскании остальной части неустойки отказал.

Из материалов дела следует, что российское ведомство еще в 1989 году заключило с договор с «Антоновым» по созданию самолета Ан-70. Предприятие так и не выполнило работы, предусмотренные этим контрактом.

В мае 2015 года украинские власти объявили о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, а «Антонов» был выведен из совместного предприятия и передан «Укроборонпрому».
 

Темы: Россия, Москва, Арбитражное судопроизводство в России, Отношения России и Украины, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 00:38
Гость: да ты шо!

26 лет ждали,ждали,ждали...А потом вдруг опа - и решили в суд подать!Браво,это лучший анекдот дня.
21.11.2016, 23:25
Гость: Илья

Не сомневаются только внаукраине.
21.11.2016, 22:48
Гость: Так дядько!

Этим москалякам всех на гиляку! Ни дадим им ничего, нема грошей для маскалей! Слава Украине! Героям слава!
Все комментарии (6)
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