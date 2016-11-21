Предприятие «Антонов» обязали выплатить 180 млн рублей Минобороны РФ

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с украинского государственного предприятия «Антонов» 180,2 миллиона рублей неустойки в пользу Министерства обороны России. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Минобороны РФ подало иск к авиапредприятию в июле прошлого года. Сумма его составляла 357,4 миллиона рублей, однако суд во взыскании остальной части неустойки отказал.

Из материалов дела следует, что российское ведомство еще в 1989 году заключило с договор с «Антоновым» по созданию самолета Ан-70. Предприятие так и не выполнило работы, предусмотренные этим контрактом.

В мае 2015 года украинские власти объявили о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией, а «Антонов» был выведен из совместного предприятия и передан «Укроборонпрому».

