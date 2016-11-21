Получившие грант на развитие фермеры стали фигурантами уголовного дела

Ставропольские фермеры, получив от государства деньги на развитие сельского хозяйства, не успели потратить ни копейки, как стали фигурантами уголовных дел. Крестьяне из страха перед людьми в погонах отказываются забирать оплаченный скот, лишь бы не вызывать интерес правоохранителей, пишет ПАСМИ.

Быть или не быть фермером

Гамлет Осаян живет в обычной «двушке» в Буденновске Ставропольского края. В 2015 году Гамлет решился на рискованный поступок — подался в фермеры. Решение объясняет буднично: «Правительство края выделяет новичкам грант на полтора миллиона рублей, почему не попробовать?» Сейчас у него сотни овец, пасущихся на хуторе Горный вблизи Буденновска. Однако Гамлет сомневается в правильности своего выбора — «нервы дороже».

Получив грант от края, Гамлет пошел в банк. И здесь, по его словам, «начали рисовать какие-то схемы, почему нельзя получить деньги сразу». «Я сказал: делайте, что должны по закону», — признается Осаян. Краевому минсельхозу пришлось судиться с Россельхозбанком, чтобы те отдали Гамлету его деньги. Стоило их получить, как фермера посетили следователи.

Операция «Кооперация»

На Ставрополье фермеров поддерживали, начиная с перестройки. Уже в 2004 году здесь работало свыше 15 тысяч «единоличников», это в 12 раз больше, чем в Липецкой или Орловской областях. И почти столько же, сколько во всем Северо-Западном федеральном округе. По словам Гамлета, «проблем с чиновниками нет, а вот с правоохранителями тут не все просто».

Рассмотрев вместе с отцом, Гачахом Хоржиковичем, все вопросы, Гамлет решил, что лучше вести хозяйство в кооперации с другими фермерами. И вместе с такими же крестьянами влился в кооператив «Отборный продукт Ставрополья», который объединил фермеров из трех районов края.

Председателем выбрали ветеринара Алексея Чернобривцева. Почему ветеринара? Во-первых, оптом прививки скота дешевле. Во-вторых, Чернобривцев, как и любой ветврач, знает, что фермеры лечат скот лишь для того, чтобы его забить. А потому, создал компанию «Айсберг-Юг», занимающуюся забоем скота. Конечно, выглядит это так, если бы хирург сделал частный морг. Цинично, но прибыльно. Кроме лечения и забоя скота, кооператив брал на себя помощь в написании бизнес-планов и ведении отчетности.

В итоге фермеры подали документы на участие в программе поддержки начинающих крестьянских хозяйств.

Не надо мне ваших денег!

Стоило деньгам поступить на счета фермеров, как против руководителя «Отборного продукта» Алексея Чернобривцева, его жены Елены и его сестры, бухгалтера кооператива Светланы Стрельченко возбуждаются уголовные дела о мошенничестве.

Причиной стало заявление одного из «грантовиков» Ибрагима Сагидова. Когда Светлана Стрельченко предложила ему приобрести скот у одного из поставщиков, Ибрагим сказал, что будет покупать там, где ему нравится. Светлана вспылила, поскольку новый договор нужно несколько месяцев согласовывать в Минсельхозе. Ибрагим хлопнул дверью. Однако спустя время вернулся и договор подписал. Более того, его брат Сулейман предложил свои услуги по выращиванию бычков Алексею, уже как руководителю «Айсберг-Юга». Ибрагим получил не от кооператива, а от «Айсберг-Юга» 800 тысяч на покупку и… отправился с этими деньгами в полицию.

Следователь СО ОМВД России по Буденновскому району Мирослав Геращенко решил, что это обналиченные средства гранта, и возбудил дело. И не одно, а целых одиннадцать. Якобы, скот не покупался, а гранты обналичивались.

Следствие считает овец

Светлана Стрельченко настойчиво просит следствие выехать в хозяйства и убедиться, что скот куплен и прекрасно себя чувствует. Но никто выезжать на кошары не хочет. Почему? Светлана рассказывает, что «по версии следствия, фермеры могут перегонять скот с одного места на другой, выдавая его за разные стада». Непонятно, что мешает следствию выехать во все хозяйства одновременно. Возможно то, что поголовье окажется на месте.

Еще одна мистическая история произошла при пересчете овец у фермера Омара Халдузова. Их, как и положено по условиям гранта, оказалось 412. Было, правда, и несущественное нарушение — у части овец выпали бирки с номерами.

Тем не менее, уголовное дело на Халдузова возбудили на основании… явки с повинной. При этом сам Халдузов возмущен: «Никакой явки я не писал. Мне дали подписать три листа, два заполненных, один пустой. Я подписал. Явки не писал».

Адвокат Алексея Чернобривцева Рубен Геворкян, рассказывает, что «при ознакомлении с ходатайством о продлении меры пресечения явка Халдузова отсутствовала. Ее никто не видел, хотя на нее ссылались».

Следователь СО ОМВД России по Буденновскому району Ставропольского края Мирослав Геращенко, расследовавший до недавнего времени дело, так прокомментировал ситуацию: «Не я ее отбирал. Материалы собирали оперуполномоченные УЭБиПК Левокумского района. Мы не можем проводить их проверку. Пусть в СК обращаются. Нам передали уже готовые материалы дела, которые готовили в Левокумке».

Не рано ли обвиняют?

Вот дело, обвиняемой по которому проходит жена Чернобривцева Елена. Фермер Дмитрий Демидов перечислил Елене почти полтора миллиона рублей за приобретение 50 бычков. Елена, если верить обвинению, «в последующем обналичила их и распределила между соучастниками».

На самом деле скот куплен. Более того, арбитражный суд Ставропольского края обязал Демидова взять своих животных, которых тот, не желая никаким образом участвовать в этой истории, упрямо не хотел забирать. Говорят, боялся, что посадят.

«Только когда наступит отчетный период, 2017 год, тогда можно задавать вопросы, сколько ты взял денег и сколько сдал мяса или шерсти. Вот тут сразу станет понятно, работали люди или воровали», — говорит бизнес-омбудсмен в Ставропольском крае Владимир Федулов.

Тем не менее, уголовные дела множатся. В 2015 году «Отборный продукт» пытался участвовать еще в одной программе господдержки потребкооперации и получить средства на строительство цеха мясопереработки. Минсельхоз тогда отказал в участии из-за неправильно оформленной документации.

И это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела. На этот раз по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

По такой логике любого, кто подавал неправильные документы на получение господдержки и ее не получил, можно смело назвать потенциальным преступником.