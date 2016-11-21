СКР начал проверку по факту гибели замглавы УФНС РФ по Москве
Главное следственное управление СКР по Московской области начало проверку по факту гибели заместителя начальника столичного управления Федеральной налоговой службы России Владимира Носенкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел в подмосковном Королеве. В минувшие выходные тело Носенковас огнестрельным ранением было найдено на территории приусадебного участка в микрорайоне Болшево. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили ружье и предсмертную записку.
«В настоящее время следователем СК с целью установления обстоятельств происшествия проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.
По сведениям СМИ, Носенков накануне гибели несколько дней не появлялся на службе, поскольку взял больничный. В оставленной им предсмертной записке перечислены имена нескольких людей.