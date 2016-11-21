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СКР начал проверку по факту гибели замглавы УФНС РФ по Москве

19:15 21.11.2016
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Главное следственное управление СКР по Московской области начало проверку по факту гибели заместителя начальника столичного управления Федеральной налоговой службы России Владимира Носенкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в подмосковном Королеве. В минувшие выходные тело Носенковас огнестрельным ранением было найдено на территории приусадебного участка в микрорайоне Болшево. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили ружье и предсмертную записку.

«В настоящее время следователем СК с целью установления обстоятельств происшествия проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

По сведениям СМИ, Носенков накануне гибели несколько дней не появлялся на службе, поскольку взял больничный. В оставленной им предсмертной записке перечислены имена нескольких людей.
 

Темы: Россия, Москва, Московская область, Расследования в России, Следственный комитет России, Федеральная налоговая служба РФ
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