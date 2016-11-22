Правительство отклонило идею единого центра сбора данных по «закону Яровой»

Правительство РФ отказалось поддержать предложение «Ростеха» по созданию единого центра хранения и обработки данных для исполнения «закона Яровой». Об этом со ссылкой на участников совещания в Минпромторге, которое прошло 21 ноября, пишут «Ведомости».

Представители Минкомсвязи на совещании указали, что по закону хранить данные пользователей могут только сотовые операторы и интернет-провайдеры. ФСБ, в свою очередь, раскритиковала идею создания единого центра хранения, так как он более уязвим с точки зрения утечек информации.

После доработки предложение «Ростеха» будут рассматривать наравне с другими идеями. Отмечается, что ФСБ предложила исполнять «закон Яровой» на базе существующей Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), оборудование которой уже установлено у операторов связи. «Ростелеком», со своей стороны, предложил использовать серверы своей поисковой системы «Спутник», которые рассчитаны на большие объемы данных.

По словам двух собеседников «Ведомостей», Минпромторг отправил проект на доработку, поручив «Ростеху» подготовить подробную оценку его стоимости и его рисков.

Единый центр хранения данных, согласно проекту «Ростеха», должен был существовать за счет взносов операторов связи — по 3-4 миллиарда рублей в год для каждой крупной компании. При этом для создания центра Минпромторг предлагал привлечь средства Пенсионного фонда РФ.

Пакет «антитеррористических» поправок в различные законы, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Документ, помимо прочего, обязывает операторов связи хранить всю переписку и разговоры пользователей в течение полугода. Данные о соединениях необходимо хранить три года. Закон должен вступить в силу 1 июля 2018 года.

Сами сотовые операторы оценили общие затраты на создание систем хранения данных в 3-4 триллиона рублей.