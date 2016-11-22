Москва ответила на претензии Госдепа по «Искандерам» под Калининградом

Угрозу безопасности Европы создают США, насыщая ее своим вооружением и военнослужащими. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом он прокомментировал претензии Госдепартамента США относительно размещения в Калининградской области систем С-400 и комплексов «Искандер». По мнению американского ведомства, действия РФ создают «угрозу европейской безопасности».

Конашенков напомнил о размещении объектов американской системы ПРО на территориях Польши и Румынии, о намерениях НАТО разместить свои боевые части в странах Балтии и Польше. Генерал сделал акцент на том, что в этих частях преобладают американские военнослужащие, сообщает ТАСС.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ и вопросы размещения вооружений там – прерогатива исключительно российского руководства. «Поэтому все претензии и пожелания о том, где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе», - цитирует его агентство.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что военная активность НАТО у границ страны вынуждает Москву на ответные действия в целях обеспечения безопасности страны.

