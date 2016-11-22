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Алексею Улюкаеву вызвали «скорую помощь»

13:01 22.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь». Об этом рассказала замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает РИА "Новости".

По данным «Лайф», бригада приехала домой к Улюкаеву вечером 21 ноября и провела около часа в квартире бывшего чиновника. Врачи выписали ему необходимые лекарства, госпитализация не потребовалась.

«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь», — рассказала Меркачева.

Улюкаев с 15 ноября находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки за одобрение продажи «Роснефти» акций «Башнефти». Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего министра 28 ноября.

Чиновника задержали при получении двух миллионов долларов. По версии следствия, он вымогал сумму за покровительство сделки. Сам Улюкаев отрицает вину, его защитники назвали передачу денег провокацией.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 20:57
И что ?

Ну, знаешь... Президенту напиши.
22.11.2016, 19:34
Черепанов

Оскал капитализма сильно повлиял на госчиновников. Небось в Союзе не давали министрам взяток по 2 млн. зеленых. Да и брать опасно, что с ними делать , будешь как Остап Бендер с лимоном в чемодане маятся. Воспитание не то видно все таки было да и само общество не было таким " гнилым" как сейчас.
А сейчас Улюкаев сидит и думает про всех нас, кто здесь пишет." Если б вам предложили 2 млн. зеленых , что вы , такие честные , отказались бы? Вот то то и оно, борцы за справедливасть. Просто вас жаба давит, что вам не дают. Вот и вся ваша порядочность " Вот так он про нас думает. А раньше люди больше все таки думали о стране , о своей производственной отрасли , чем о себе. Вот поэтому и меньше было взяточников среди высоких чиновников. Представьте себе взял бы взятку министр обороны Устинов, и сравните с Сердюковым. Или Косыгина сравните с Касьяновым ( Миша 2 процента) ? Взятку считают сейчас как должное. А вот наказывают за взятку,, я думаю неправильно. Нужно чтобы взяткодателю ничего не было по закону, а вся вина за взятку ложилась бы на взяточника . Тогда : кто дал взятку мог бы , " заложив " взяткодателя забрать, свои деньги назад и наказать взяткодателя этим. Поэтому и боялись бы их брать. А так взяткодатель молчит и боится , что его тоже привлекут.
22.11.2016, 18:35
хи хи

Надорвался бедолага, поднимая чемодан с деньгами, надо было переводом на счет в банке.
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