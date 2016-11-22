Алексею Улюкаеву вызвали «скорую помощь»

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь». Об этом рассказала замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает РИА "Новости".

По данным «Лайф», бригада приехала домой к Улюкаеву вечером 21 ноября и провела около часа в квартире бывшего чиновника. Врачи выписали ему необходимые лекарства, госпитализация не потребовалась.

«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь», — рассказала Меркачева.

Улюкаев с 15 ноября находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки за одобрение продажи «Роснефти» акций «Башнефти». Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего министра 28 ноября.

Чиновника задержали при получении двух миллионов долларов. По версии следствия, он вымогал сумму за покровительство сделки. Сам Улюкаев отрицает вину, его защитники назвали передачу денег провокацией.