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По делу полковника Захарченко арестованы счета на 16 миллионов долларов

15:34 22.11.2016
Фото с сайта aif.ru
Фото с сайта aif.ru
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В рамках расследования дела, фигурантом которого является бывший замглавы управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрий Захарченко, арестованы счета на 16 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина подтвердила «Интерфаксу», что по делу Захарченко на счета наложен арест.

Кому именно принадлежат счета, Пылина сообщить отказалась, сославшись на то, что дело имеет гриф «секретно». Сумму арестованных средств представитель суда не назвала.

Захарченко, занимавший пост заместителя начальника управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, был взят под стражу в начале сентября.

При обыске в квартире, владелицей которой числится сестра Захарченко, была найдена крупная сумма наличных в разных валютах, эквивалентная 8,5 миллиарда рублей.

Захарченко заявил, что не имеет отношения к этим деньгам и ничего не знает об их происхождении. По одной из версий, деньги, найденные в квартире Захарченко, были украдены из «Нота-банка».

После возбуждения уголовного дела, в рамках которого его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в 7 миллионов рублей, Захарченко был уволен из правоохранительных органов. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, МВД России
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 20:33
Гость: Ты что, отец?

Какой-же он военный?
22.11.2016, 19:46
Гость: Skeptik

Очень я стал сомневаться после Улюкаева, что это его деньги!
Напоминает пиар - спектакль по борьбе с коррупцией.
Разве можно верить ЧК?
22.11.2016, 19:20
Гость: Пенсионер

Прям стойкий оловянный солдатик - молчит как партизан! Жаль, пытки у нас отменены, а то бы быстро все рассказал, где столько бабла стырил и всех своих подельников!! А то строит из себя героя, а это враг народа, ему пули мало, столько в стране народа мучается на крохотных зарплатах и пенсиях, а этот "военный" не имеет чести - ворует деньги народные мешками, вот упырь!!!
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