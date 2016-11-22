В Москву приехал «добрый» Лукашенко

Перед встречей с Владимиром Путиным лидер Белоруссии высказал в адрес РФ несколько претензий, но «шантажировать» коллегу вряд ли будет

В Москве во вторник, 22 ноября, пройдет очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В официальных сообщениях, в частности, говорится, что в ходе переговоров главы государств «обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы». Формулировки понятные, но стандартные. Что такое сегодня для Лукашенко «вопросы двусторонних отношений»? Не секрет, что белорусский лидер периодически очень остро их ставит, и порой кажется, что и в будущем ЕАЭС сомневается, и функционированием Союзного государства недоволен, и уровнем российско-белорусского сотрудничества и торговли — тоже.

В этом смысле, конечно же, весьма информативной стала прошедшая буквально за несколько дней до президентского саммита традиционная встреча Александра Лукашенко с представителями российских региональных СМИ. Если (не без сожаления) отбросить мысли лидера Беларуси о поэзии и «Черном квадрате» Малевича, оставив лишь отношения с Россией, то и тут было сказано достаточно, что позволяет сделать выводы о «настроениях» Александра Григорьевича перед встречей с Владимиром Владимировичем.

«На российском рынке — это почти 50 процентов товарооборота Беларуси — произошел серьезный обвал, была девальвирована национальная валюта, притом существенно. В связи с этим мы потеряли только за 9 месяцев около 3 млрд долларов. Это белорусские потери от девальвации российского рубля», — это один из минусов для Белоруссии, случившихся «по вине России», который отметил Лукашенко.

«Значительно упал в прошлом году и в этом товарооборот. Единственное светлое пятно во всем этом — то, что физические объемы товарооборота и поставок Беларуси в Россию не упали. В физических объемах мы прирастаем. Но товарооборот и прочие вещи наших отношений в экономике мы считаем в долларовом эквиваленте, а тут у нас особо хвастаться нечем», — отметил также глава белорусского государства.

Говоря об отношениях не только между Белоруссией и РФ, но и всеми странами СНГ, Лукашенко указал, что «Мы не ищем выхода из ситуации в совместных каких—то действиях, а начинаем обосабливаться, замыкаться в своих национальных рамках. Думаю, это неправильно. В том числе и в экономике. Особенно нам, Беларуси и России. У нас взаимодополняемые экономики. Они не конкурируют по многим направлениям друг с другом. И нам нечего друг от друга „защищаться“, отгораживаясь какими—то заборами при поставках белорусской продукции. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит».

Ну вообще-то конкретных мини и макси-претензий у белорусского лидера много, и на этот раз: это и трудности с поставками товаров в РФ — в частности, пресловутая молочка, и нежелание пускать Белоруссию для разработки нефтяных месторождений в России и т. д. Да что говорить, если поставить перед собой цель показать, как «все плохо», достаточно «выцепить» какую-нибудь отдельную острую фразу. Ну, например: «У нас еще очень много проблем, которых не должно быть, которые просто омрачают иногда наши отношения… Знаете, я тоже думаю, а что там хорошего мы сделали, нового? К сожалению, ничего хорошего не сделали. Больше у нас негатива».

Известный представитель белорусской оппозиции, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, выступая с комментарием на Радио Свобода, сделал предположение, согласно которому Лукашенко обязательно будет вновь «торговаться». «Я думаю, потому что ему предстоит в ближайшее время встреча с Владимиром Путиным. Поэтому бросать камни было бы абсолютно неправильно. Но камешков в сторону России он набросал достаточно много. И я думаю, что на встрече Лукашенко сделает акцент такой: „Владимир Владимирович, люблю, уважаю, но вот такая ситуация… Или вы оплачиваете мои счета, или, вы уж извините, я вынужден идти к этим бесам, буржуям, они мне страшно не нравятся, но я вынужден“. И оправдывается немного обозначившийся проевропейский тренд, который сегодня есть во внешней политике Беларуси», — делает прогноз Лебедько.

Он также напомнил, что за два года валовой внутренний продукт уменьшился на 30 миллиардов долларов. «Для Беларуси это огромные деньги. И те „чаевые“, которые попадали из Кремля Лукашенко, помогали ему здесь чувствовать себя комфортно, исчезли», — резюмировал оппозиционный политик.

При этом он считает, что «Александр Лукашенко и по сегодняшний день, конечно, засыпает с мечтами о Кремле», однако, понимает, что «сейчас бы выжить в этой ситуации». «Поэтому идет борьба за длину поводка (…) Лукашенко использует ситуацию, в том числе ослабление России на международной арене, для того, чтобы удлинить поводок. Это политическая составляющая», — отмечает Лебедько.

Однако согласимся, что претензий на сей раз у Александра Луашенко относительно немного. Зато больше «реверансов».

«У нас движение людей, рабочей силы, да и капитала, абсолютно свободное… Это дорогого стоит, что в ходе строительства Союзного государства у нас уже в сознании практически каждого человека, который заинтересован в посещении Беларуси, а у белорусов — в посещении России, укоренилось то, что мы живем на одной земле. Общей земле», — отметил белорусский лидер.

«Мы в ходе строительства нашего государства научились проводить единую внешнюю политику. Я всегда на заседании Высшего Госсовета ставлю в пример наши внешнеполитические ведомства. У нас вообще нет проблем здесь», — заявил российским журналистам Лукашенко.

Не забыл он и о противостоянии с Западом, с которым в то же время старается «подружиться».

«Мы научились защищать свое Отечество едиными вооруженными силами (…) как альтернативу НАТО создали единую белорусско—российскую группировку, основу которой составляет 70—тысячная армия Вооруженных сил Беларуси. Это, по признанию натовцев, лучшая в СНГ, обученная и хорошо вооруженная армия, — уверен Лукашенко. — У нас совместная противовоздушная оборона. Вы знаете, что мы ее создали, и сегодня от Черного моря до Балтики, как я говорю, кроме белорусских противовоздушных сил, у России ничего нет. Это совместная группировка, и много—много других вещей можно говорить в плане обороны нашего общего Отечества».

В общем, на этот раз, скорее, «стакан наполовину полон». Судя по последним словам Лукашенко, он не будет стараться «прижать» своего российского коллегу: ну, что-нибудь «отжать» — наверное, но для жесткого «шантажа» поводов вроде бы нет.

Одной из тем для обсуждения, вероятнее всего, станет вопрос о введении единой визы Белоруссии и РФ для граждан третьих стран. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя данную тему в беседе корреспондентом «Росбалта», отметил: «Никто против единой визы не возражает, но вопрос — когда это делать, на каких условиях, с учетом каких факторов. Вот это все надо решить. Ведь процесс интеграции длительный и кропотливый. Договорились, что проведем консультации на уровне МИД, МВД и пограничники должны участвовать. Идею никто не отвергает».

Вполне возможно, что еще одной темой встречи глав двух государств будут вопросы функционирования совместных промышленных проектов. Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин в беседе с журналистами отметил: «Еще недавно вопрос ведения единой промышленной политики был только на бумаге, в решениях Высшего Государственного Совета Союзного государства. За достаточно короткий промежуток времени сделаны серьезные проработки, что позволит в ближайшее время уйти от ряда проблемных вопросов во взаимодействии промышленных структур России и Беларуси. Нужно отдать должное министерствам экономики и промышленности наших стран».

Одной из тем, которые будут обсуждать Путин и Лукашенко, наверняка станут сроки проведения очередного заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Хотя это уже дела «протокольные».

В общем, на этот раз каких-то сенсаций или скандалов ожидать вряд ли стоит. Тем более, что в программе рабочего визита Александра Лукашенко в российскую столицу значится и совместное с Владимиром Путиным поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 70-летием и посещение Храма Христа Спасителя. А в храме уж точно ссориться не положено.

Автор: Герман Напольский