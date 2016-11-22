Путин пообещал продлевать действие контрсанкций по максимуму

Президент России Владимир Путин во время «Форума действий» ОНФ пообещал отечественным предпринимателя как можно дольше не отменять продэмбарго.

Глава государства отметил, что хорошо понимает заинтересованность бизнесменов в сохранении контрсанкций. «На ушко могу вам шепнуть: будем тянуть как можно дольше», - цитирует его ТАСС.

В то же время президент подчеркнул, что потребитель хочет получать качественные товары по наименьшей цене. В связи с этим он призвал предпринимателей создавать конкурентные условия, не рассчитывая исключительно на санкции.

Продэмбарго было введено Москвой в ответ на антироссийские санкции Запада, установленные в связи с ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. В июле ЕС продлили срок их действия до 31 января 2017 года. Правительство России ответило увеличением срока действия эмбарго до конца будущего года. Путин также заврил, что смягчаться санкции не будут.

