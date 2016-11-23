ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров для Центризбиркома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона о конкуренции при поставках компьютерной техники для Центризбиркома.

Компании «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания Аквариус», говорится в заявлении ФАС, подозреваются в картельном сговоре.

Эти компании принимали участие в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы», который проводил ЦИК.

Из шести компаний, допущенных к торгам, ценовые предложения подали лишь две, снизив при этом начальную цену контракта всего на 1 процент. От участия в аукционе, в числе прочих, устранились двое российских производителей, которые могли рассчитывать на преференции со стороны заказчика.

По словам замглавы ФАС России Андрея Цариковского, это первое дело в отношении участников картеля, который действовал в течение нескольких лет. В ближайшее время, добавил он, могут быть возбуждены дела в отношении других компаний, участвовавших в сговоре.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», — сказал глава управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

17 ноября сотрудники ФАС пришли с проверкой в московские офисы компаний Lenovo и HP. Проверка связана с антикартельным расследованием в отношении госзакупок компьютеров, сообщили тогда представители антимонопольного ведомства, не став раскрывать детали. 22 ноября замглавы ФАС Андрей Цариковский, сообщает РИА Новости, заявил, что компании подозреваются в давлении на российских дилеров в ходе закупок компьютеров для Центризбиркома.