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ФАС возбудила дело против поставщиков компьютеров для Центризбиркома

14:02 23.11.2016
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона о конкуренции при поставках компьютерной техники для Центризбиркома.

Компании «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания Аквариус», говорится в заявлении ФАС, подозреваются в картельном сговоре.

Эти компании принимали участие в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы», который проводил ЦИК.

Из шести компаний, допущенных к торгам, ценовые предложения подали лишь две, снизив при этом начальную цену контракта всего на 1 процент. От участия в аукционе, в числе прочих, устранились двое российских производителей, которые могли рассчитывать на преференции со стороны заказчика.

По словам замглавы ФАС России Андрея Цариковского, это первое дело в отношении участников картеля, который действовал в течение нескольких лет. В ближайшее время, добавил он, могут быть возбуждены дела в отношении других компаний, участвовавших в сговоре.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», — сказал глава управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. 

17 ноября сотрудники ФАС пришли с проверкой в московские офисы компаний Lenovo и HP. Проверка связана с антикартельным расследованием в отношении госзакупок компьютеров, сообщили тогда представители антимонопольного ведомства, не став раскрывать детали. 22 ноября замглавы ФАС Андрей Цариковский, сообщает РИА Новости, заявил, что компании подозреваются в давлении на российских дилеров в ходе закупок компьютеров для Центризбиркома.

Темы: Россия, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), Центризбирком
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 21:42
Европеец

Посмотрел на фирмы, переименованные всвязи с тендером.
В статье пишется, что тендер был на поставки компьютерное техники.
Автор статьи скорее всего не пытался разобраться в деталях.
Попробую я - не эксперт.
.
Существует множество тендеров, которые могу себе представить на тему IT для Центризбиркома :
- тендер на hardware - компьютеры
- тендер на софтвер
- тендер на периферческие устройства
- тендер на комуникационные устройства - например устройства видеоконференций
- тендер на специальные защищенные компьютеры (поэтому там был Панасоник и неттолько он)
- тендер на комплексное решение в соответствии с определенным заданием
- тендер на системную интеграцию
.
Понятия не имею как был тендер опубликован, но думаю что Избирком нуждался в комплексном решении или поткрайней мере в системной интеграции.
Закупка отдельных компонентов всей системы обеспечения выборов бы был огромным азартом.
.
В пользу моего предположения говорит то, что все приглашенные фирмы были разношерстны, но все вместе могли поставить все что надо - и скорее всего так и договорились. Там были :
- фирмы специализирующиеся на компы
- на периферии
- на видеоконференции
- на защищенные лаптопы
- на перенос дат
- на системную интеграцию
.
Скорее всего тот кто "выиграл" позже должен был "проиграть" другой тендер.
Меня не удивляет, что так и было задумано - меня удивляет, что скорее всего этих закупщиков или никто не контролирует или и там все было также задумано.
Думаю что "ожидаемая цена" была без скидок.
23.11.2016, 18:42
Европеец

Правильно спросил Брик "почему не завели дело на покупателей ?".
Может "ошибка" при организации аукциона сделана была там.
....
- Во первых - не зная эти компании можно сказать, что это только дилеры (если обыски делались у Lenovo и Hewlett Packard) - почему в тендер пригласили дилеров а не прямо изготовителей ?
- Во вторых - почему продолжали аукцион если входные предложения были только 2 ?
- В третьих - как хотели сравнивать продукты победителя с тем, кто занял второе место ? Тут поясню, что разные изготовители предлагают свои продукты на разных стадиях жизни продукта и часто случается, что сравнивать например продукты Lenovo и HP обьективно трудно.
------
Около 2003 года я делал электронный аукцион в моей фирме на 2000 компов. Тот способ, который мы использовали непридумал я а мой подчиненный, но может это вам поможет понять как делать прозрачные вещи.
...
- мы выбрали Toshiba, Lenovo, Fujitsu Siemens, HP, DELL - и уже не помню был ли там Compaq или нет
- каждая фирма имеет свой список продуктов и свои price lists - ценники для всей планеты или по регионам
- каждая фирма могла предложить весь список продуктов или часть (например от Тoshiba мы ожидали лаптопы)
- в электронном аукционе компании предлагали не цены своих продуктов а только % СКИДКИ с их собственных ценников - ничего более, колега подготовил простые программы и мы сразу видели кто выигрывает аукцион и в чем.
- наконец мы выбрали 2 поставщиков 1 на компы и 1 на лаптопы - скидки на компы были около 30-35%.
23.11.2016, 15:50
Брик

А почему не заведено уголовное дело на покупателей? Они, что не сторона тухлой сделки?
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