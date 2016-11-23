Пограничники России задержали контрабандистов на границе с Украиной

Российские пограничники задержали на окраине Донецка Ростовской области контрабандистов, которые пытались ввести из Украины продукты питания. При этом им военнослужащим пришлось применить оружие, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону.

Контрабандистами оказались два гражданина России. Свой незаконный груз общим весом около 500 килограммов они везли на внедорожнике УПЗ «Патриот», не имевшем государственных регистрационных номеров.

В результате инцидента один из нарушителей получил ранение в ногу. Ему была оказана необходимая медпомощь, угрозы для его жизни нет.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что контрабандисты пытались ввезти в Россию сало, расфасованное в два десятка коробок.

По данным ФСБ, подобные инциденты на границе с Украиной происходят все чаще. Контрабандисты отказываются повиноваться пограничникам и тем приходится применять оружие.

