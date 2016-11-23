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Пограничники России задержали контрабандистов на границе с Украиной

21:34 23.11.2016
Фото с сайта sharij.net
Фото с сайта sharij.net
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Российские пограничники задержали на окраине Донецка Ростовской области контрабандистов, которые пытались ввести из Украины продукты питания. При этом им военнослужащим пришлось применить оружие, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону.

Контрабандистами оказались два гражданина России. Свой незаконный груз общим весом около 500 килограммов они везли на внедорожнике УПЗ «Патриот», не имевшем государственных регистрационных номеров.

В результате инцидента один из нарушителей получил ранение в ногу. Ему была оказана необходимая медпомощь, угрозы для его жизни нет.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что контрабандисты пытались ввезти в Россию сало, расфасованное в два десятка коробок.

По данным ФСБ, подобные инциденты на границе с Украиной происходят все чаще. Контрабандисты отказываются повиноваться пограничникам и тем приходится применять оружие.
 

Темы: Россия, Ростов, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 01:40
Патриот Евразии

Очень мало у ещё нас таможенников. Контрабандисты свободно переходят границу между Новгородской и Вологодской областями. Но мы наведём порядок в России!
24.11.2016, 01:28
Дмитрий

донбасс заблокирован со стороны украины. не платят пенсии и не дают торговать. теперь блокада со стороны России. Но зато в Сирии приступают к востановлению домов. сирия сакральна..
23.11.2016, 23:33
Рабинович

Забавно: в статье трижды упомянута Украина с идущими оттуда контрабандистами, но нет ни слова о том, что с "той" стороны от ростовского Донецка находится посёлок Изварино, входящий в пределы ЛНР. Тема ДНР\ЛНР закрыта?
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