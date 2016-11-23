Минтранс предложил включить небольшие грузовики в систему «Платон»

Министерство транспорта России изучает вопрос о включении грузовиков массой от 3,5 тонны в систему сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон», рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Сейчас за это платят только грузовики массой от 12 тонн.

Сейчас специалисты Высшей школы экономики готовят научное обоснование такой инициативы. Оператор «Платона» заявил изданию, что пока с ними эти планы не обсуждались. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего отрасль, отказалась от комментариев.

В компаниях, занимающихся перевозками, «Ведомостям» рассказали, что, с одной стороны, новые сборы могут ударить по перевозчикам, работающим на коротких отрезках (для развоза мелких партий товара). С другой стороны, рынок будет укрупняться для снижения расходов.

Грузовики массой от 3,5 тонны используются, как правило, для доставки на небольшие расстояния — например, из распределительного центра в точки продаж, передал через представителя директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов.

Система «Платон» работает с 15 ноября 2015 года, сразу после запуска водители-дальнобойщики устроили акции протеста по всей стране. После этого правительство запустило льготный режим, снизив плату с 3,06 до 1,53 рубля за километр пути.

За год с перевозчиков собрали 16,7 миллиарда рублей, хотя Минтранс планировал собрать 20 миллиардов. В мае 2016 года первые 11 миллиардов рублей были направлены в регионы для ремонта наиболее некачественных дорог.