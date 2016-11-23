Госслужащих заставят доказывать отсутствие аккаунтов в соцсетях

От госслужащих потребуют в письменной форме подтвердить факт отсутствия аккаунтов в соцсетях. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

До 1 апреля 2017 года госслужащие должны отчитаться о размещении в интернете «общедоступной информации, а также данных, позволяющих их идентифицировать». Это требование прописано в статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.

«В случае если гражданин отрицает размещение общедоступной информации, а также данных, позволяющих его идентифицировать, на сайтах или страницах сайтов в сети интернет, то полагаем необходимым получить от него подтверждение данного факта в письменной форме, — сказали в пресс-службе Минтруда.

В настоящий момент, сообщили представители ведомства, разрабатывается специальная форма для подачи сведений об аккаунтах, которую затем должно утвердить правительство. Сбор сведений, указали в Минтруда, следует начать в произвольной форме еще до того, как анкета будет утверждена правительством.