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Госслужащих заставят доказывать отсутствие аккаунтов в соцсетях

12:21 23.11.2016
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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От госслужащих потребуют в письменной форме подтвердить факт отсутствия аккаунтов в соцсетях. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

До 1 апреля 2017 года госслужащие должны отчитаться о размещении в интернете «общедоступной информации, а также данных, позволяющих их идентифицировать». Это требование прописано в статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.

«В случае если гражданин отрицает размещение общедоступной информации, а также данных, позволяющих его идентифицировать, на сайтах или страницах сайтов в сети интернет, то полагаем необходимым получить от него подтверждение данного факта в письменной форме, — сказали в пресс-службе Минтруда.

В настоящий момент, сообщили представители ведомства, разрабатывается специальная форма для подачи сведений об аккаунтах, которую затем должно утвердить правительство. Сбор сведений, указали в Минтруда, следует начать в произвольной форме еще до того, как анкета будет утверждена правительством.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Законотворческая деятельность в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 13:10
Гость: Госслужащим капут.

Если Вы разместили какую либо информацию в интернете, то гарантировано убрать ее уже не получится. Теперь госслужащим сможет быть только компьютерно безграмотный человек.
23.11.2016, 13:05
Гость: Россиянин

Хорошо бы еще ходить строем.
23.11.2016, 12:56
Гость: XeX

А как же Медведев и его любимый твиттер?
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