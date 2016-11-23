В дискуссию о Южных Курилах включились комплексы «Бастион»

Россия разместила на Курильских островах береговые ракетные комплексы

Россия объявила о размещении ракет «Бастион» и «Бал» на двух из четырех островов Курильской гряды, на которые претендует Япония: Итурупе и Кунашире. Как известно, два других острова – Шикотан и Хабомаи – теоретически могут стать предметом компромисса с Токио. Возможно, что само место размещения комплексов содержит в себе определенный политический намек для Японии.

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» размещены на Курильских островах, сообщила во вторник газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

Сформирован береговой ракетный дивизион «Бастион», идет формирование второго такого же, пишет газета, добавляя: начиная с мая личный состав дивизиона «Бал» активно готовился к учебным стрельбам на акватории Японского моря. «Также вдали от дома ответственно несут боевое дежурство усиленными батареями дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» на острове Итуруп и дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» на острове Кунашир. На сегодняшний день соединение готовится к очередным стрельбам береговым ракетным комплексом «Бастион», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Сообщение с Тихоокеанского флота пришло в канун намеченного на 15 декабря визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца и на фоне разговоров о скором компромиссе двух стран по Курильским островам. В октябре министр иностранных дел Фумио Кисида говорил, что Япония готова обсуждать возвращение только двух из четырех островов – Хабомаи и Шикотана. Новые вооружения Россия разместила пока только на двух других островах – на Итурупе и Кунашире. Это можно расценить как намек на то, что эти два острова Москва вообще не считает предметом возможного компромисса.

Острова стали «яхонтовыми»

Еще в марте глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил, что «Бастион» и «Бал» планируется развернуть на Курилах до конца года. Там же еще в прошлом году были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». Кроме того, на Курилы предполагается перебросить беспилотники. Сообщалось, что военные изучают возможность создания базы Тихоокеанского флота на островах Большой Курильской гряды.

В июле представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев сообщал, что береговые войска флота провели первые стрельбы из «Бастиона». Матвеев подчеркнул, что ракетный дивизион успешно уничтожил морскую мишень, до этого преодолев 200 км и сходу развернув технику на необорудованной позиции. По его словам, стрельбы проводились на одном из полигонов в Приморском крае. К ним привлекли в общей сложности более 200 военных и около 20 единиц техники. «Планируется, что «Бастион» заступит на боевое дежурство в августе текущего года», – цитировал Матвеева ТАСС. Сообщение флотской газеты подтверждает, что это уже случилось.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» оснащается ракетами «Оникс» («Яхонт»). Он предназначен для уничтожения надводных кораблей различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Дальность поражения – 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У. Удаленность стартовой позиции от береговой черты – до 10 км.

Накануне стало известно, что «Бастион» развернут и на противоположном конце страны – в Калининградской области.

«Надо подчеркнуть, что начиная с постсоветского периода Япония не рассматривается как потенциальный противник. Угроза конфликта с ней не считалась реальной. К тому же у нас сейчас очень позитивная тенденция в отношениях с Японией. Однако Южные Курилы – это все равно спорная территория, значит, там военные подразделения сохраняются, – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия с советских времен сидит на этих островах. Сейчас она переформирована, поскольку стало невозможно опираться на систему долговременных огневых сооружений, как это было раньше».

«Термиты» исчезли с островов

Кроме того, планово переоснащаются техникой нового поколения все части на Южных Курилах, отметил Кашин. «Постепенно они получают новую бронетехнику, артиллерию, усиливается ПВО. В советское время там когда-то были береговые комплексы «Термит», которые устарели и выведены из эксплуатации. И вот вместо них поставили современные системы, которые дополняют друг друга. «Бастион» – это более тяжелые сверхзвуковые ракеты, а «Бал» – менее тяжелые дозвуковые низколетящие противокорабельные ракеты. То есть в дополнение к сухопутным войскам создается и противокорабельная группировка», – подчеркнул эксперт.

«Это плановый процесс, который просто позволяет не допускать снижения потенциала войск на островах. Они перевооружались очень давно. Даже в советское время части на этих островах не блистали современностью вооружения. Например, в Российской армии Южные Курилы были последним местом, где до середины второй половины двухтысячных активно использовались танки Т-55», – напомнил Кашин.

Другие эксперты считают военную угрозу со стороны Японии вполне реальной. «У Японии – один из мощнейших флотов мира, одна из мощнейших армий, которые в потенциале конкурируют не только с нашей группировкой на Курильских островах, но и со всем Китаем. Так что, конечно, потенциальные мишени для противокорабельных комплексов там есть, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – У нас там большая акватория, рыбные ресурсы – зона конфликтная».

Но профессор не считает политическим жестом появление «Бастионов» на островах в самый канун визита Путина в Японию, как, впрочем, и одновременное появление «Бастионов» в Калининградской области. «Военным, конечно, нет никакого дела до того, кто что сказал и кто чем пригрозил из политиков. Они просто выполняют свою работу, поддерживают боевую готовность вооруженных сил», – сказал Козюлин.

В отличие от него, ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Павлятенко считает, что размещение «Бастионов» – это все же одновременно и политический сигнал Японии, и не случайно ракеты появились только на Кунашире и Итурупе. «Это сигнал, что вне зависимости от каких бы то ни было переговоров на данных островах будут совершаться все необходимые мероприятия по укреплению их обороноспособности», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Реакция японцев изначально была отрицательной. Им было понятно, что никакого разговора как минимум об этих двух островах в перспективе быть не может. А на наших планах подписания договора это никак не отразится. Президент России сказал, что договор надо подписать, но торопиться не надо. Это политика, причем и с той, и с другой стороны. Каждая сторона пытается обеспечить свой национальный интерес. И если Япония сейчас начнет говорить о мнимой «российской угрозе», то все разговоры про мирный договор и какое-то решение – еще не найденное, но с имеющимся желанием его найти – можно будет отложить в сторону», – подытожил эксперт.