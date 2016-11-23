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Кремль оценил влияние новых ракет на Курилах на ход переговоров с Японией

14:49 23.11.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал размещение новых береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» на Курильских островах Итуруп и Кунашир, отметив, что это никак не повлияет на ход переговоров с Японией по проблеме мирного договора, сообщило в среду, 23 ноября, ТАСС.

Представитель Кремля порекомендовал журналистам задать вопрос о размещении ракет на Курилах российскому министерству обороны, отметив, что у данного решения безусловно имеется свое обоснование. «Вместе с тем, с нашей точки зрения, безусловно, это не должно никак повлиять на стремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Он пояснил, что речь идет об очень тщательной подготовке визита президента Росси в Японию, который состоится 15-16 декабря. О контактах по поводу развития двусторонних отношений, особенно в сфере экономики. И о переговорах по проблематике мирного договора между Москвой и Токио.

Переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны идут между Россией и Японией с середины прошлого века. Главный камень преткновения — принадлежность четырех островов Южных Курил в том числе островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, которую считают за один остров.

Токио считает острова своими согласно двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года, и ставит их возвращение главным условием заключения мирного договора с Россией. Москва настаивает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не обсуждается.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая оговаривала передачу Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Вопрос о принадлежности островов Кунашир и Итуруп тогда не обсуждался.

В начале сентября в интервью агентству Bloomberg президент Путин заявил, что Москва не торгует территориями, хотя и считает ключевым вопрос заключения мирного договора с Японией. «Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», — подчеркнул глава государства.
Переговоры по проблеме заключения мирного договора между Россией и Японией возобновились в 2014 году по решению президента Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. За два года состоялось три раунда консультаций. 

Темы: Россия, Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 20:52
Гость: Вяеслав

Отжали бы, если-бы им дали, не сомневайся, патриот.
23.11.2016, 20:17
Гость: dloc

Абсолютно верно подмечено. Поставить под носом у японцев ракеты и сказать, что они направлены не против них - это великая глупость. А уж тем более заявить, что этот акт никак не повлияет на переговоры просто не выдерживает никакой критики. Для дебилов это говорится или для кого!? я не понимаю. Этот факт повлияет на так называемые "мирные переговоры" и еще как, т.к. напряжение у японцев возрастет, несмотря на их традиционную сдержанность.
Понятно, что в Кремле не дураки сидят, но это... это опрометчивый шаг.
23.11.2016, 20:12
Гость: Огородный хрен

Ну, если европейцы начинают переходить на ругань, то значит они испугались не по-детски, а если они испужались, то значит уважают. Т.к. когда-то их не раз били по голове сильно и больно и не только наши предки, но и они сами себя очень любили мутузить, жечь, гноить, пытать и забавляться прочими садо-мазо, а как знает даже студент-медик это без катастрофических последствий для черепной коробки не проходит, а потому их фатальный испуг это только положительная реакция хронически больного, который всегда уважает только грубую силу и в истерике, как все слаборазвитые и забитые особи обезьяньего мира, мгновенно теряет здравый смысл и бесконтрольно переходит на площадную ругань, которая была в основе зарождения его как индивида.
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