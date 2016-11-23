Кремль оценил влияние новых ракет на Курилах на ход переговоров с Японией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал размещение новых береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» на Курильских островах Итуруп и Кунашир, отметив, что это никак не повлияет на ход переговоров с Японией по проблеме мирного договора, сообщило в среду, 23 ноября, ТАСС.

Представитель Кремля порекомендовал журналистам задать вопрос о размещении ракет на Курилах российскому министерству обороны, отметив, что у данного решения безусловно имеется свое обоснование. «Вместе с тем, с нашей точки зрения, безусловно, это не должно никак повлиять на стремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Он пояснил, что речь идет об очень тщательной подготовке визита президента Росси в Японию, который состоится 15-16 декабря. О контактах по поводу развития двусторонних отношений, особенно в сфере экономики. И о переговорах по проблематике мирного договора между Москвой и Токио.

Переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны идут между Россией и Японией с середины прошлого века. Главный камень преткновения — принадлежность четырех островов Южных Курил в том числе островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, которую считают за один остров.

Токио считает острова своими согласно двустороннему Трактату о торговле и границах 1855 года, и ставит их возвращение главным условием заключения мирного договора с Россией. Москва настаивает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не обсуждается.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая оговаривала передачу Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Вопрос о принадлежности островов Кунашир и Итуруп тогда не обсуждался.

В начале сентября в интервью агентству Bloomberg президент Путин заявил, что Москва не торгует территориями, хотя и считает ключевым вопрос заключения мирного договора с Японией. «Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», — подчеркнул глава государства.

Переговоры по проблеме заключения мирного договора между Россией и Японией возобновились в 2014 году по решению президента Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. За два года состоялось три раунда консультаций.