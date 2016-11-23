Владимир Путин решил упразднить Спецстрой

Президент Владимир Путин решил ликвидировать находящееся в подчинении у Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 23 ноября, со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

По информации газеты, поводом для решения об упразднении Спецстроя стали претензии органов власти и заказчиков к финансовой дисциплине и срокам выполнения работ предприятий, подведомственных этому учреждению. Издание уточняет, что в случае ликвидации агентства функции по строительству оборонных объектов могут быть переданы Минобороны, которое получит активы упраздненного агентства.

Новая конфигурация, как утверждают источники газеты, должна начать действовать в середине следующего года. Источники рассказали, что президент принял соответствующее решение по итогам закрытого совещания с руководством министерства обороны, прошедшего 18 ноября в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

В частности, власти не устроило большое число нарушений на строительстве космодрома Восточный, к возведению которого были привлечены более 250 компаний, из которых многие не обладали ни нужными компетенциями, ни оборудованием, ни специалистами, пишет издание. Минобороны тогда запустило реформу агентства, предусматривающую ликвидацию половины из 18 ФГУПов «Спецстроя» загрузку оставшихся работами в военных округах и на Северном флоте, а также на объектах РВСН, ВМФ и госкорпораций.

По данным издания, 21 ноября министр обороны Сергей Шойгу сделал несколько поручений, связанных с упразднением агентства. Так, до 25 ноября будет сформирована комиссия Минобороны и Спецстроя, которая займется исполнением решения главы государства. На решение о ликвидации структуры отреагировали и в правительстве, пишет газета. Вице-премьер Дмитрий Рогозин уже поручил «Роскосмосу» заключать контракты с подрядчиками по строительству космодрома Восточный напрямую — без участия ФГУП «Дальспецстрой», указывает «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также представители Минобороны и Спецстроя отказались комментировать эту информацию.