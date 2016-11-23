Чиновники нарушили запрет Путина избираться в академики РАН

Некоторые чиновники и сотрудники силовых ведомств вопреки запрету президента России Владимира Путина избрались член-корреспондентами и академиками РАН. Президент на заседании совета по науке и образованию заявил, что «предоставит им возможность заниматься наукой».

Путин также поинтересовался у главы РАН Владимира Фортова, каким образом госслужащие попали в академию. Фортов в ответ заверил президента, что претенденты соответствовали всем формальным требованиям и «сказали, что получили разрешение».

По словам президента, которые приводит «Интерфакс», негласный запрет был связан с тем, что «заниматься научными исследованиями [чиновники] могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается».

«Значит они крупные ученые, да? — уточнил президент. — Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

Выборы в РАН прошли в конце октября в 2016 года, по итогам академиками стали 176 ученых, 323 исследователя избрали член-корреспондентами. Фортов назвал выборы самыми масштабными за всю историю академии.