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Чиновники нарушили запрет Путина избираться в академики РАН

17:14 23.11.2016
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
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Некоторые чиновники и сотрудники силовых ведомств вопреки запрету президента России Владимира Путина избрались член-корреспондентами и академиками РАН. Президент на заседании совета по науке и образованию заявил, что «предоставит им возможность заниматься наукой».

Путин также поинтересовался у главы РАН Владимира Фортова, каким образом госслужащие попали в академию. Фортов в ответ заверил президента, что претенденты соответствовали всем формальным требованиям и «сказали, что получили разрешение».

По словам президента, которые приводит «Интерфакс», негласный запрет был связан с тем, что «заниматься научными исследованиями [чиновники] могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается».

«Значит они крупные ученые, да? — уточнил президент. — Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

Выборы в РАН прошли в конце октября в 2016 года, по итогам академиками стали 176 ученых, 323 исследователя избрали член-корреспондентами. Фортов назвал выборы самыми масштабными за всю историю академии.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Российская Академия наук, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 22:15
Гость: Навеяло

Однажды на выступлении тов. Лысенко попал Лев Ландау. Лысенко делал доклад о наследственной обучаемости. Ну он там пытался пшеницу замораживать и надеялся, что она будет морозоустойчивая потом. И вот, когда подошла пора вопросов, Ландау спросил:
- Правильно ли я вас понял тов. Лысенко, если у коровы отрезать ухо, у ее потомства отрезать ухо, и т.д. и т.д., то в конце концов родится одноухая корова?
-Да совершенно верно тов. Ландау! - ответил Лысенко.
- Тогда у меня вопрос, - сказал Ландау: А как вы объясните рождение девственниц?...
В зале воцарилась гробовая тишина.
23.11.2016, 22:06
Гость: зицпредседатель чуть пошевелился

Этого легкого движенья Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший Фунта издавна, например, Валиадис, то он подумал бы: «Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя!»
23.11.2016, 22:02
Гость: Елена Москва

А что б им не нарушать запреты? Они ж свои - им за это ничего не будет. Ну, пальчиком вот погрозят. Майские указы по большей части не выполнены - "ай-яй-яй, какие бяки!" Из бюджета страны воруют миллиардами - "ну, они ж потом вернули, как же их за это наказывать..." У нас же к своим такие все добрые. К чиновникам, к банкам. Вот только население... "Ой, да бог с ним, с населением, теперь же Нацгвардия есть, авось, защитит..."
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