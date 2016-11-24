Европарламент потребовал освободить Ильдара Дадина

Депутаты Европарламента потребовали от властей России немедленно освободить Ильдара Дадина и всех других «осужденных за реализацию своего права на свободу слова». Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании Европарламента, посвященном соблюдению прав человека.

Члены Европарламента также указали на необходимость провести тщательное независимое расследование заявлений Дадина о пытках и издевательствах в колонии.

Депутаты также выразили глубокую обеспокоенность тем фактом, что издевательства над Дадиным в колонии не являются единичным случаем, а речь идет «о систематическом применении пыток и жестокого обращения с заключенными в российской пенитенциарной системе».

В Европарламенте также заявили, что считают необходимым введение «точечных санкций» для наказания виновных в незаконных действиях в отношении Дадина.

Резолюция по делу Ильдара Дадина, принятая Европарламентом, носит рекомендательный характер.

Депутаты Европарламента также напомнили России о необходимости полностью соблюдать все взятые на себя международные обязательства как члена Совета Европы и других подобных организаций.

Ильдар Дадин в декабре 2015 года стал первым приговоренным в России за неоднократное нарушение правил пикетирования.

В начале ноября «Медуза» опубликовала письмо Дадина, в котором он рассказал о систематических избиениях и пытках в сегежской колонии № 7. ФСИН, в свою очередь, утверждает, что обследование Дадина не выявило никаких телесных повреждений.

Слова Дадина об издевательствах над заключенными в ИК-7 подтвердили несколько других бывших заключенных колонии. О подобной практике обращения с заключенными заявили и отбывавшие наказание в других исправительных колониях.

Жалоба Дадина на пытки направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который 18 ноября принял ее к рассмотрению.