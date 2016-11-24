Захарченко назвал свидетелей, которые «оговаривают его под давлением ФСБ»

Заявление об оказании давления на свидетеля поступило со стороны защиты полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире сестры которого при обыске нашли 8,5 млрд рублей.

Речь идёт о Ларисе Марчуковой — свидетелю по уголовному делу, возбуждённому в отношении Захарченко и рассматриваемому в Московском городком суде. На заседании в суде о давлении на свидетеля заявил адвокат Захарченко Юрий Новиков со ссылкой на заявление Марчуковой, передает ИА Regnum.

«Его мне передал адвокат Марчуковой. В нем говорится, что на Марчукову оказывается давление сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Новиков.

Сам Захарченко подтвердил слова адвоката. «На Марчукову сотрудники управления «М» ФСБ оказывают давление, заставляя оговорить меня и обещая предоставить свободу», — сказал он

Захарченко утверждает, что и другой свидетель — Нонна Михай — оговаривает его под давлением. Он объяснил это тем, что обе фигурантки дела о хищении средств из «Нота-банка» находятся в СИЗО № 6 и могут быть заинтересованы в «сделке» со следствием. Ещё один аргумент Захарченко — неоднократные отказы следствия от предложений обвиняемого в проведении с фигурантками очных ставок.

Захарченко был задержан в сентябре по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Во время задержания у него были изъяты 20 млн рублей. В квартире при обыске найден мешок с иностранной валютой, эквивалентной сумме 8,5 млрд рублей.

Полковник заявил, что предъявленные ему обвинения безосновательны. «Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — сказал он.