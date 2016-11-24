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Над Москвой опасно сблизились частный самолет и пассажирский лайнер

13:23 24.11.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Частный самолет и пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Анкары, опасно сблизились в небе в окрестностях Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, экипаж частного самолета, находившегося на высоте 11,3 тысячи метров вечером в среду, 23 ноября, сообщил о срабатывании предупреждающих систем из-за сближения с пассажирским лайнером, следовавшим на высоте 10,95 тысячи метров.

Самолеты благополучно разошлись по своим курсам. По факту опасного сближения воздушных судов начато разбирательство, сообщил он.

В свою очередь другой источник в экстренных служба заявил «Интерфаксу», что тревога была ложной. По его данным, на частном британском самолете преждевременно сработала сигнализация об опасном сближении.

«Высота расхождения воздушных судов превышала установленный минимум в 330 метров. Реальной угрозы безопасности ситуация не несла», — подчеркнул источник.

По правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) на самолетах массой более 5700 килограммов или предназначенных для перевозки более 19 пассажиров устанавливается система предупреждения столкновения в воздухе TCAS, выдающая сигналы пилотам. Система TCAS работает автономно от наземных диспетчерских служб. 

Темы: Москва, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиация
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 19:27
полухохол

Разошлись согласно эшелонирования по "ИКАО",бриты напуганы Россией вот и заистерили вместе со своей системой.Но понять можно :руль у них с левой стороны ,вот голова и кружится.Если серьезно,то правильно сделали:не уверен спроси -ПОДСКАЖУТ!А вот матросы наши на "Кузнецове" сплоховали:сдрейфили, реалии доложить(подсказали бы действия) ,опыта нет в устранении таких аварий,поэтому и такие результаты (регулярно проводить такой "тренаж" по катапультированию накладно,да и небезопасно).
24.11.2016, 16:28
?

Частный Миг-29?
24.11.2016, 15:52
Фрунзик

Эти «Жигули»… чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…
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