Над Москвой опасно сблизились частный самолет и пассажирский лайнер

Частный самолет и пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Анкары, опасно сблизились в небе в окрестностях Москвы, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, экипаж частного самолета, находившегося на высоте 11,3 тысячи метров вечером в среду, 23 ноября, сообщил о срабатывании предупреждающих систем из-за сближения с пассажирским лайнером, следовавшим на высоте 10,95 тысячи метров.

Самолеты благополучно разошлись по своим курсам. По факту опасного сближения воздушных судов начато разбирательство, сообщил он.

В свою очередь другой источник в экстренных служба заявил «Интерфаксу», что тревога была ложной. По его данным, на частном британском самолете преждевременно сработала сигнализация об опасном сближении.

«Высота расхождения воздушных судов превышала установленный минимум в 330 метров. Реальной угрозы безопасности ситуация не несла», — подчеркнул источник.

По правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) на самолетах массой более 5700 килограммов или предназначенных для перевозки более 19 пассажиров устанавливается система предупреждения столкновения в воздухе TCAS, выдающая сигналы пилотам. Система TCAS работает автономно от наземных диспетчерских служб.