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Бизнесмену Араму Петросяну предъявили обвинение в терроризме

19:51 24.11.2016
Арам Петросян. Стоп-кадр с видео в YouTube
Арам Петросян. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Предпринимателю Араму Петросяну, который несколько месяцев назад захватил в Москве отделение банка, предъявлено обвинение в терроризме. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Станислав Мальцев.

Юрист сообщил, что его подзащитному продлили срок ареста до 24 февраля 2017 года. Кроме того, Петросяну назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которую проведут специалисты института имени Сербского.

В конце августа Петросян вошел в отделение Ситибанка в центре Москвы и, захватив четырех человек в заложники, пригрозил устроить взрыв. Позднее он впустил людей из здания и сдался полиции.

Петросян отметил, что не собирался принять вред заложникам. По его словам, он хотел привлечь внимание к собственной проблеме – банкротству и невозможности расплатиться с банками по кредитам. Ранее предприниматель записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, посвященное проблемам представителей малого бизнеса в России.
 

Темы: Россия, Москва, Захват и освобождение заложников в России, Происшествия, Расследование преступлений в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2016, 21:52
Гость: Сидоров И П

Вот тема для Р Бабаяна,а то он всё о драках поляков с украинцим и с прочими говорящми головами.А тут уж до чего миграция довела,терроризм на каждом шагу.Мог бы ещё и про этнобандитизм,нападения на больницы и избиения врачей,работы не початый край.А главное,пригласил бы депутатов,в программах которых были обещания гражданам о массовом заполонении страны мигрантами,гостарбайтерами.
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