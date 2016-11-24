Бизнесмену Араму Петросяну предъявили обвинение в терроризме

Предпринимателю Араму Петросяну, который несколько месяцев назад захватил в Москве отделение банка, предъявлено обвинение в терроризме. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Станислав Мальцев.

Юрист сообщил, что его подзащитному продлили срок ареста до 24 февраля 2017 года. Кроме того, Петросяну назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которую проведут специалисты института имени Сербского.

В конце августа Петросян вошел в отделение Ситибанка в центре Москвы и, захватив четырех человек в заложники, пригрозил устроить взрыв. Позднее он впустил людей из здания и сдался полиции.

Петросян отметил, что не собирался принять вред заложникам. По его словам, он хотел привлечь внимание к собственной проблеме – банкротству и невозможности расплатиться с банками по кредитам. Ранее предприниматель записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, посвященное проблемам представителей малого бизнеса в России.

