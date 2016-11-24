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Москва ответит на ограничения в отношении российских СМИ в Европе

18:26 24.11.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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В случае введения европейскими властями каких-либо ограничений в отношении российских СМИ Москва предпримет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в Евросоюзе продолжаются процессы по демонизации России, а принятую Европарламентом накануне резолюцию о противодействии пропаганде российских СМИ назвала паранойей.

«Документ переполнен фобиями, вымышленными посылами, мифами, он очень рельефно отражает ту идеологию, которая последнее время культивировалась в ЕС в отношении России», - цитирует Захарову ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия не ведет никакой пропаганды против ЕС. Напротив, Москва заинтересована в стабильном и предсказуемом партнере в лице сообщества и настроена на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Захарова выразила надежду на то, что ЕС не станет на практике реализовывать положения резолюции. Тем более, что документ был раскритикован самими членами Евросоюза. «Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры», - сказала официальный представитель МИД.

Автором резолюции выступила польский депутат Анна Фотыга. По ее мнению, Россия посредством своих СМИ ведет пропагандистскую кампанию, направленную на раскол ЕС. Президент России Владимир Путин назвал документ примером деградации представлений о демократии, а в Госдуме – «русофобской дикостью».
 

Темы: Россия, Европа, Отношения России и стран Западной Европы, СМИ в мире, СМИ в России, Европарламент, Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 21:53
Европеец

Точно !
Яуже написал в ЕП, чтобы приняли точно такой же закон как и РФ в 2012 году о "иностранных агентах". тогда все будет фифти-фифти.
24.11.2016, 20:47
дан

в России нет СМИ в общем принятом смысле а есть средства массовой пропаганды которые направлены на постоянное зомбирование населения и находятся под жестким контролем правительственных структур Достаточно посмотреть эти бесчисленные шоу на Кисель ТВ послушать выступления участников и поведение ведущих что бы понять для чего проводят эти представления Даже уважаемый мною ресурс КМ предосталяет свои страницы подобным упертым шовинистам и пропагандистам Что же тогда говорить об остальных ресурсах -там дела обстоят еще хуже
24.11.2016, 19:12
полухохол

Мария,в очередной раз эмоции "зашкаливают":НЕ НАДО НИКОГО РАЗУБЕЖДАТЬ,ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ !"Делай ,что должно...",тем более Ваш Шеф давно определил к какой категории "хомосапиенс",относится эта публика.Меньше деклараций и больше Дела!
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