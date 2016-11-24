Москва ответит на ограничения в отношении российских СМИ в Европе

В случае введения европейскими властями каких-либо ограничений в отношении российских СМИ Москва предпримет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в Евросоюзе продолжаются процессы по демонизации России, а принятую Европарламентом накануне резолюцию о противодействии пропаганде российских СМИ назвала паранойей.

«Документ переполнен фобиями, вымышленными посылами, мифами, он очень рельефно отражает ту идеологию, которая последнее время культивировалась в ЕС в отношении России», - цитирует Захарову ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия не ведет никакой пропаганды против ЕС. Напротив, Москва заинтересована в стабильном и предсказуемом партнере в лице сообщества и настроена на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Захарова выразила надежду на то, что ЕС не станет на практике реализовывать положения резолюции. Тем более, что документ был раскритикован самими членами Евросоюза. «Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры», - сказала официальный представитель МИД.

Автором резолюции выступила польский депутат Анна Фотыга. По ее мнению, Россия посредством своих СМИ ведет пропагандистскую кампанию, направленную на раскол ЕС. Президент России Владимир Путин назвал документ примером деградации представлений о демократии, а в Госдуме – «русофобской дикостью».

