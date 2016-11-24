Вице-спикер ГД Петр Толстой рассказал, как «Единая Россия» принимает законы

После выборов в Государственную Думу партия «Единая Россия», набравшая 54,17% голосов, получила 343 депутатских кресла из 450. Это позволяет фракции принимать политические решения самостоятельно, без привлечения остальных партий.

Подробнее о том, как проходит принятие законов в Госдуме, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-спикер парламента, журналист Петр Толстой.

«Если в парламенте есть фракция, которая принимает те или иные решения, важно обращать внимание на мнение меньшинства. В новой Думе политические дискуссии ни на минуту не прекращаются», — сообщил депутат.

Журналист отметил, что позиция председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководства парламента такова, что все фракции должны выступать и все мнения должны учитываться.

«Даже если у «Единой России» есть возможность принять тот или иной закон, он не принимается без обсуждения», — подчеркнул Толстой.

Петр Толстой был избран заместителем председателя Государственной Думы на первом пленарном заседании 5 октября.

