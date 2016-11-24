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Вице-спикер ГД Петр Толстой рассказал, как «Единая Россия» принимает законы

08:57 24.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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После выборов в Государственную Думу партия «Единая Россия», набравшая 54,17% голосов, получила 343 депутатских кресла из 450. Это позволяет фракции принимать политические решения самостоятельно, без привлечения остальных партий.

Подробнее о том, как проходит принятие законов в Госдуме, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-спикер парламента, журналист Петр Толстой.

«Если в парламенте есть фракция, которая принимает те или иные решения, важно обращать внимание на мнение меньшинства. В новой Думе политические дискуссии ни на минуту не прекращаются», — сообщил депутат.

Журналист отметил, что позиция председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководства парламента такова, что все фракции должны выступать и все мнения должны учитываться.

«Даже если у «Единой России» есть возможность принять тот или иной закон, он не принимается без обсуждения», — подчеркнул Толстой.

Петр Толстой был избран заместителем председателя Государственной Думы на первом пленарном заседании 5 октября.
 

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 11:45
Александр

Зачем журналист Толстой пошёл в Думу, разве мало там спортсменов, артистов, тех же журналистов и прочих юных полковничих. Сдаётся мне, что великий пропродедушка был бы недоволен своим пропропропропровнуком.
24.11.2016, 10:46
Митя

Свежо придание, но верится с трудом. У ЕР конституционное большинство и за все принимаемые законы именно она в ответе. А остальное бла-бла-бла для идиотов.
24.11.2016, 09:15
Павел__

"«Если в парламенте есть фракция, которая принимает те или иные решения, важно обращать внимание на мнение меньшинства. В новой Думе политические дискуссии ни на минуту не прекращаются», — сообщил депутат."
- пфф! Все помнят, как принималось решение о переименование "милиции" в полицию"? " - Открыт сайт, на котором каждый может высказать своё мнение... Все высказались? А теперь мы примем именно такое решение, которое еще до всех ваших "мнений" мы хотели принять... и вообще - всем спасибо, все свободны..."
Имхо, тут такая-же имитация, дабы любую оппозицию (какая-бы она не была) - замазать принимаемыми решениями.
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