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Постоянно живущим за рубежом разрешат не отчитываться об иностранных счетах

09:58 24.11.2016
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов России решило дополнительно смягчить законодательство о валютном контроле в той его части, где говорится об отчетах о зарубежных счетах. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Когда в 2018 году все граждане России (даже те, кто постоянно живет за рубежом), автоматически станут валютными резидентами, то необходимость отчитываться будет только у тех, кто за год провел в России больше 183 дней. В исходной редакции законопроекта Минфин предлагал требовать отчет с тех, кто пробыл в России более трех месяцев.

За нарушение валютных правил россиянам грозит штраф сначала в 75 процентов, а потом в 100 процентов суммы операции, например продажи акций.

По действующему закону валютными резидентами считаются только те россияне, которые постоянно живут в России. Если человек прожил за границей год, он утрачивает статус и больше не должен отчитываться о своих зарубежных счетах. Но даже если россиянин вернулся в Россию на один день, он снова становится резидентом — год отсчитывается заново.

Валютный резидент в течение месяца после возвращения в Россию должен сообщать об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов в иностранных банках. Ежегодно надо отчитываться о движении средств по счетам.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 13:18
Гость: Alexander

Ни фига не понятно. Вот простой жизненный пример: россиянин живет и работает за границей, но в отпуск приехал в РФ. Согласно статье, как только он пересек границу, он становится резидентом РФ и обязан в течение месяца дать информацию о заграничных счетах. С другой стороны, через пару недель, этот гражданин вернется за границу и пробудет там гарантировано более полугода в связи с работой. Так должен он давать информацию о заграничных счетах или нет? То ли у правительства голова как-то криво работает, то ли журналисты, как водится, все перепутали: либо надо требовать информацию у всех подряд, либо у тех, кто находится в РФ более полугода, а не в течение месяца со дня прибытия в страну. А так, как это изложено в статье - это бред какой-то. Человек приехал в отпуск на 2 недели и должен терять свое время: бегать по инстанциям свои счета им раскрывать? Этак граждане РФ, живущие за границей, вообще перестанут ездить в РФ, а многие тупо сменят гражданство на иностранное, чтобы не заморачиваться с этой тупостью. Зачем это нужно России?
24.11.2016, 11:22
Гость: Опять лазейки

Родственники некоторых госслужащих и представителей власти, живущие за границей, конечно, имеют счета, пополняемые за счёт грабежа Нашей страны "высокозасевшими" нелюдями (взятки, обман, приписки, прямое воровство и т.д. и т.п.). А отчитываться по "уплывшим" деньгам не надо? Тех, кто это предложил, нужно считать врагами с соответствующими выводами и последствиями для них!
24.11.2016, 11:21
Гость: Андрей

Это можно трактовать как воробьям не нужно сдавать декларации. И за такую работу им платят деньги.
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