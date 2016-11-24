Постоянно живущим за рубежом разрешат не отчитываться об иностранных счетах

Министерство финансов России решило дополнительно смягчить законодательство о валютном контроле в той его части, где говорится об отчетах о зарубежных счетах. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Когда в 2018 году все граждане России (даже те, кто постоянно живет за рубежом), автоматически станут валютными резидентами, то необходимость отчитываться будет только у тех, кто за год провел в России больше 183 дней. В исходной редакции законопроекта Минфин предлагал требовать отчет с тех, кто пробыл в России более трех месяцев.

За нарушение валютных правил россиянам грозит штраф сначала в 75 процентов, а потом в 100 процентов суммы операции, например продажи акций.

По действующему закону валютными резидентами считаются только те россияне, которые постоянно живут в России. Если человек прожил за границей год, он утрачивает статус и больше не должен отчитываться о своих зарубежных счетах. Но даже если россиянин вернулся в Россию на один день, он снова становится резидентом — год отсчитывается заново.

Валютный резидент в течение месяца после возвращения в Россию должен сообщать об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов в иностранных банках. Ежегодно надо отчитываться о движении средств по счетам.