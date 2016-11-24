Запрет избираться в академики нарушили 14 чиновников

В Российскую академию наук (РАН) баллотировались 25 высокопоставленных госслужащих, 14 из них стали академиками, сообщил главный ученый секретарь президиума РАН, академик Михаил Пальцев.

В числе прочих, рассказал он, академиками стали член комитета Совета Федерации по международным делам Арнольд Тулохонов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун.

Среди тех, кто баллотировался в РАН, сообщил ученый секретарь, был губернатор Тамбовской области Александр Никитин, который, как и министр здравоохранения Вероника Скворцова, снялся с выборов. Научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко выдвигался, но не прошел на выборах.

Скворцова, пишут «Ведомости», была самым высокопоставленным чиновником, баллотировавшимся в РАН. Среди прошедших в академики два заместителя министра -замглавы МВД, начальник следственного департамента Александр Савенков и замглавы Минобрнауки Алексей Лопатин.

«Там 25 чиновников баллотировались, 14 прошли выборы, остальные не прошли», — сказал Пальцев.

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября на заседании Совета по науке и образованию выразил недовольство тем, что некоторые госчиновники нарушили рекомендацию не баллотироваться на выборах в РАН.

«Заниматься научными исследованиями [чиновники] могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается», — заявил Путин, добавив, что предоставит им «возможность заниматься наукой». О каким именно госслужащих, ставших академиками, идет речь, Путин не уточнил.

Президент Российской академии наук Владимир Фортов, в свою очередь, сообщил, что академиками вопреки рекомендации Путина стали «пять-семь чиновников». По другим данным, речь может идти о 12 высокопоставленных госслужащих.