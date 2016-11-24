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Запрет избираться в академики нарушили 14 чиновников

10:49 24.11.2016
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Президиума РАН © KM.RU, Алексей Белкин
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В Российскую академию наук (РАН) баллотировались 25 высокопоставленных госслужащих, 14 из них стали академиками, сообщил главный ученый секретарь президиума РАН, академик Михаил Пальцев.

В числе прочих, рассказал он, академиками стали член комитета Совета Федерации по международным делам Арнольд Тулохонов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун.

Среди тех, кто баллотировался в РАН, сообщил ученый секретарь, был губернатор Тамбовской области Александр Никитин, который, как и министр здравоохранения Вероника Скворцова, снялся с выборов. Научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко выдвигался, но не прошел на выборах.

Скворцова, пишут «Ведомости», была самым высокопоставленным чиновником, баллотировавшимся в РАН. Среди прошедших в академики два заместителя министра -замглавы МВД, начальник следственного департамента Александр Савенков и замглавы Минобрнауки Алексей Лопатин.

«Там 25 чиновников баллотировались, 14 прошли выборы, остальные не прошли», — сказал Пальцев.

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября на заседании Совета по науке и образованию выразил недовольство тем, что некоторые госчиновники нарушили рекомендацию не баллотироваться на выборах в РАН.

«Заниматься научными исследованиями [чиновники] могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается», — заявил Путин, добавив, что предоставит им «возможность заниматься наукой». О каким именно госслужащих, ставших академиками, идет речь, Путин не уточнил.

Президент Российской академии наук Владимир Фортов, в свою очередь, сообщил, что академиками вопреки рекомендации Путина стали «пять-семь чиновников». По другим данным, речь может идти о 12 высокопоставленных госслужащих.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Российская Академия наук
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 13:14
Гость: Евгений

Либо науку финансирует государство (власть имеющая доверие народа), цель которой теоретически является забота о гражданах, либо люди с большими деньгами, цель которых извлечение прибыли.
24.11.2016, 13:03
Гость: сторож Аполинарий

Российскую академию наук следует лишить собственности и финансирования, пусть жвут от науки,
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Элементарно Ватсон,финансировать надо тех кто проводит исследования , а не старых пердунов.
24.11.2016, 13:02
Гость: Скептик

Всю эту публику выгнать с работы. Пусть статьи пишут в "Мурзилку" как стать ученым. А вообще-то РАН уже давно переродилась, там правят бал не ученые, а администраторы и чиновники. Словом дерьма палата, началось это в 80-е годы, а во времена нынешние совсем совесть потеряли. Все покупается и все продается.
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