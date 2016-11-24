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Москва призвала США не мешать ведению борьбы с террористами в САР

20:29 24.11.2016
Фото с сайта mil.ru
Фото с сайта mil.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Министерство обороны России просит США и другие страны не мешать ВКС РФ вести борьбу с террористами в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он пояснил, что ранее США чинили препятствие действиям России в борьбе с группировками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), затягивая любые переговоры и не выполняя обязательства по отмежеванию оппозиции от террористов. Теперь же Госдепартамент в лице Марка Тонера открыто призывает создавать помехи российской авиагруппе.

По словам генерала, позиция Госдепа подтверждает прежние выводы Москвы о том, что американская администрация и не намеревалась бороться с международным терроризмом в САР. «Если не можете или не хотите бороться с «ИГИЛ» и «ан-Нусрой», - хотя бы не мешайте», - цитирует агентство Конашенкова.

Накануне Тонер призвал другие страны не оказывать поддержку российским танкерам, которые доставляют топливо в Сирию для самолетов ВКС РФ. В конце прошлого месяца власти Мальты отказали российским военным кораблям в дозаправке по пути к берегам САР.
 

Темы: Россия, США, Военная авиация РФ, Отношения России и США, Госдепартамент США, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 21:44
Гость: полухохол

Мешали,мешают и будут мешать!У "коалиции"это один из вариантов "противодействия"террористам, в смысле помощи.
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