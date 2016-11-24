Ученым придется отделить себя от чиновников

Под чиновниками, решившими совместить госслужбу с академической карьерой, зашатались кресла

Владимир Путин рассказал, что еще год назад не рекомендовал такое совмещение и теперь готов расстаться с теми, кто ослушался, в том числе с сотрудниками его собственного управделами, а также ФСБ, МВД и Минобороны. На этом фоне стало заметно, насколько раздута сама Академия наук.

Выступая в среду на заседании Совета по науке и образованию, президент Владимир Путин рассказал, что в конце прошлого года попросил чиновников воздержаться от выборов в Российскую академию наук, причем последить за этим он призывал и главу академии Владимира Фортова. Однако, как выяснилось по итогам прошедших в октябре выборов, многие из госслужащих президента ослушались.

«Возникает вопрос, могут ли они заниматься научными исследованиями в полном объеме с нужными результатами?» – сказал Путин. «Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», – цитировал ТАСС президента.

«Тем не менее, некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны, из ФСБ и из некоторых других ведомств приняли участие в избрании и были избраны», – посетовал Путин. Он обратился к Фортову и другим представителям РАН с вопросами: «Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? И второй вопрос: что мне теперь делать?»

Фортов ответил, что все указанные лица «сказали, что они получили разрешение от своих руководителей». Путина ответ не устроил. «Вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что они должны быть членкорами и академиками?» – еще раз спросил глава государства. «Они достойны того, что их избрали», – ответил глава РАН.

Уже после заседания Фортов добавил, что в РАН было избрано около 5–7 госслужащих и теперь их дальнейшая работа на постах зависит от решения Путина. «Человек пять–семь, вот так. Зависит от того, как считать», – цитирует Фортова «Интерфакс». По уставу РАН члены академии избираются пожизненно.

Как рассказывали еще в июле «Известия», ссылаясь на источник в РАН, действительно, существовал негласный запрет Путина должностным лицам участвовать в выборах в Академию. Баллотироваться тогда попытались глава Минздрава Вероника Скворцова, сенатор Андрей Клишас, тамбовский губернатор Александр Никитин и другие политики. Но они сняли свои кандидатуры. В самом Минздраве в среду напомнили, что глава ведомства членом-корреспондентом стала задолго до поступления на госслужбу.

РБК опубликовал список тех, кто мог нарушить запрет. Это академики: сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов, заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин.

Члены-корреспонденты: замглавы МВД Александр Савенков, министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, замглавы Росгидромета Александр Макоско, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Сергей Румянцев, начальник главного медицинского управления Управделами президента Константин Котенко, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Николай Филатов, замдиректора Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Игорь Шеремет.

На свой счет не относит

Член Совета Федерации, академик РАН Арнольд Тулохонов в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что поддерживает требование Путина, однако на свой счет его не относит. «Президент абсолютно прав: чиновников в Академию наук избирать нельзя. Однако в законодательстве написано, что люди, работающие в органах законодательной власти, то есть члены парламента, могут совмещать и научную, и законодательную деятельность. Поэтому заявление Путина в отношении себя не рассматриваю», – сказал сенатор.

Тулохонов напомнил, что в обеих палатах парламента, помимо него, работают еще три академика: Жорес Алферов, а также Геннадий Онищенко из Академии медицинских наук и Владимир Кашин из Академии сельхознаук. Тулохонов напомнил, что академиком избран по специальности «География водных ресурсов» и исследует в том числе и политическую географию.

«География – это единственная наука, занимающаяся как обществом, так и природой. Мои знания помогают мне в законотворческой деятельности, я могу комментировать закон об Арктике, закон о Дальнем Востоке, об охране озера Байкал. В Верховном совете СССР вообще было много географов. Именно география позволяет видеть проблему намного шире, чем та же математика. При всем уважении к математике, математику в парламенте делать нечего, – пояснил сенатор. – Мне же совмещение должностей помогает и там, и там».

Однако, по словам сенатора, он в любой момент готов вернуться непосредственно к своей профессиональной научной работе. Тулохонов полагает, что заявление Путина касается недавно избранных академиков и членкоров РАН. «Думаю, к следующим выборам чиновники, работающие в администрации президента и в правительстве, будут лишены права избираться в РАН», – считает он.

В списке есть и другие политики и чиновники, которые пришли во власть из научной сферы. Привлекают особое внимание фигуры силовиков – представителей МВД, Минобороны и ФСБ. Так, Василий Христофоров до перехода в спецслужбы работал в Институте истории РАН, в том числе и главным научным сотрудником, а с 2007 года руководил Центром публикации источников по истории России XX века. Автор более 250 научных работ, опубликованных в ведущих научных журналах в России и за рубежом, в том числе 5 монографий, получивших высокую оценку отечественного и зарубежного научного сообщества.

Что касается заместителя управляющего делами президента – начальника Главного медицинского управления Константина Котенко, то он избран членом-корреспондентом по отделению медицинских наук с направлением работы «восстановительная медицина». Из его официальной биографии следует, что он имеет ученую степень доктора медицинских наук. В 2008–2015 годах Котенко возглавлял Федеральный медицинский биофизический центр. Среди его наград – три ордена Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Тем не менее управление делами президента «примет все необходимые кадровые решения в соответствии с поручением главы государства», заверила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Зато новоизбранный член-корреспондент, профессор, доктор юридических наук, член отделения общественных наук, секции философии, политологии, социологии, психологии и права, он же замминистра внутренних дел Александр Савенков всю свою карьеру сделал в правоохранительных органах, в том числе и на посту главного военного прокурора. Официальная биография Савенкова слабо связана с академической наукой.

Генерал-майор медицинской службы Александр Фисун также сделал карьеру по своему прямому профилю – карьеру военного врача. До назначения он в 1998–2004 годах работал как консультант-терапевт, ведущий терапевт филиала, главный терапевт Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыки.

В РАН и так многие занимают чужие места

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев полагает, что чиновники вряд ли достойны того, чтобы состоять в академии. «Академическая работа связана с непрерывной научной и преподавательской деятельностью, с чтением и написанием книг, монографий, в некоторых случаях – с лабораторными экспериментами и опытами. Чиновник в нашей стране работает до шестнадцати часов в день, вряд ли у него находится время для того, чтобы совмещать научную и государственную деятельность. Скорее всего, они получили место в РАН посредством применения административного ресурса», – сказал политолог.

Как считает Матвейчев, хотя в отдельных случаях, конечно, чиновник может иметь гигантские научные заслуги, большинству из тех, кто занимает сейчас чужие места в РАН, стоит все-таки унять свое самолюбие. «У нас много ученых, которых не избрали даже членкорами Академии наук», – посетовал он.

Эксперт признался, что не хотел бы вдаваться в детали и разбирать, кого конкретно из чиновников имел в виду Путин, однако считает, что в целом наша Академия наук нуждается в переформатировании. «Мы помним проводившуюся несколько лет назад реформу академии, когда оказалось, что имущественный комплекс сдавался под казино, бани, коммерческие фирмы. Сейчас же осталось множество вопросов к научной деятельности РАН. Множество людей не занимаются наукой, а занимают места в академии в силу былых заслуг и возраста или того же административного ресурса. Государство у нас, конечно, богатое и может прокормить этот разросшийся академический аппарат, но ведь все это плохо влияет на вертикальную мобильность», – считает политолог.

Как отметил Матвейчев, множество молодых талантливых ученых не могут стать даже членкорами и вынуждены уезжать за границу, помогать «нашим геополитическим соперникам» только потому, что в РАН наверху сидят люди, которые не подтверждают свои заслуги, не публикуются и давно уже перестали быть специалистами в своих областях.