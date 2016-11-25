Загадки социологии: правительство «внушает доверие»

Почему рейтинг власти растет, а доходы россиян падают

Деятельность президента России Владимира Путина в ноябре одобрили 82,6% россиян. Это максимальный показатель с ноября 2015 года. Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи обнародовали их в четверг, 24 ноября.

По большому счету, ничего странного в этой новости нет. Поддержка у Путина, действительно, большая. В минувшую среду, 23 ноября, «Левада-центр» также опубликовал опрос, согласно которому рейтинг одобрения деятельности президента достиг 86%, повторив рекорд ноября 2008 года.

Удивительнее другое — третий месяц подряд растут оценки работы правительства. На ноябрь они составили 60,2%.

Казалось бы, предпосылок для одобрения деятельности чиновников не наблюдается. Граждане страны беднеют уже третий год подряд. По данным Росстата, в сентябре 2016 года, несмотря на некоторое оживление спроса и рост зарплат, реальные доходы снизились на 2,8% по сравнению с сентябрём 2015 года. Страна по уровню реальных доходов населения скатилась уже в «лихие девяностые». Правда, в самый их конец. Россияне в среднем зарабатывают примерно столько же, сколько в 1999 году.

На этом фоне растущее доверие правительству Медведева вызывает, как минимум, вопросы, как максимум — сомнения.

К слову, в последнее время социологи вообще довольно часто ошибаются. Самый яркий пример — выборы президента США. Подавляющее большинство опросов предсказывало уверенную победу Хиллари Клинтон. Победа Дональда Трампа вызвала в стране шок. А заодно резкую критику социологических служб.

А можно ли доверять выкладкам российских социологов?

— Одобрение или неодобрение деятельности руководства страны не всегда совпадает с тем, как в этой стране идут дела, — говорит старший научный сотрудник Института социологии РАН, член Научного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов. — Часто бывает наоборот: когда ситуация ухудшается, люди чувствуют свою зависимость от власти. И одобряют все её действия, если они не ведут к полной дестабилизации. Зато когда ситуация в государстве улучшается, но не так быстро, как хотелось бы, нередко прорывается общественное недовольство.

Можно вспомнить, например, голод сороковых годов в СССР, когда люди в деревнях массово умирали от голода, но при этом «рейтинг» Иосифа Сталина был крайне высоким. Люди верили, что именно глава государства найдёт способ помочь им.

Сегодня высокий рейтинг Путина не означает, что все к нему относятся хорошо. Когда мы проводили более углублённые опросы, выясняющие отношение к президенту, оказывалось, что реально симпатизируют его личности и деятельности около 40%.

Остальные просто понимают, что Путин — залог определённой стабильности и одобряют его деятельность только в том смысле, что не хотят разрушительных перемен, какие не раз уже встречались в нашей истории за последние десятилетия.

— Однако как объяснить возросший рейтинг правительства, а значит, и одобрение деятельности Дмитрия Медведева?

— Да, тут есть определённая загадка. Возможно, не очень корректно проводились исследования. Следующий подобный опрос может дать иной результат. Мы знаем, что в обществе отношение к личности премьер-министра, скажем так, не самое позитивное. Мне кажется, что в аппарате президента не возражают против такого положения вещей. Поскольку Дмитрий Медведев в этом случае используется в качестве «громоотвода». В целом же правительство состоит из нескольких блоков, отношение к каждому из них разное. Силовой блок одобряют куда больше, чем социально-экономический.

— Может быть, социология вообще отстала от жизни? Ведь в США социологи, по большому счёту, не смогли предсказать победу Трампа.

— Кстати, это касается и референдума о выходе Великобритании из ЕС, где социологи также не смогли предсказать результат. Я думаю, что дело в турбулентности, в которой находится современный мир. В ходе предвыборной кампании в США рейтинги двух основных кандидатов буквально скакали — то были почти равны, то Клинтон с большим отрывом уходила вперёд. Замеры социологов просто не успевали за изменениями общественных настроений.

В стабильном обществе люди задолго до выборов обычно решают, за кого голосовать и редко меняют свою точку зрения.

— Если даже США трясет, не говорит ли это о том, что во всём мире теперь стабильности ждать не стоит, а социологи и дальше будут промахиваться?

— Думаю, что американские, да и российские социологи придумают новые технологии более оперативных замеров общественных настроений. Социология — передовая отрасль знаний. И у нас ВЦИОМ, несмотря, на то, что есть люди, подозревающие его в необъективных результатах, действует профессионально, серьёзно подходит к изучению электоральных показателей. Наши молодые социологи ездят в ту же Америку перенимать передовой опыт. Но общество меняется и социология должна «спешить» вслед за ним.

— Что касается правительства, рост его популярности объясняется просто: люди ожидали гораздо более серьёзных социально-экономических катаклизмов, чем те, что мы имеем на данный момент, — говорит член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. — И в том, что ситуация стабилизировалась на определённом уровне, граждане видят заслугу правительства. Оно, в самом деле, не совершило явных ошибок, которые могли бы серьёзно повлиять на настроения людей.

— Не получится ли однажды, что российские социологи так же ошибутся в рейтингах российской власти, как их американские коллеги в результатах последней кампании по выборам президента США?

— Сейчас социологов модно критиковать. Между тем, если внимательно посмотреть серьёзные исследования американских социологов, видно, что они ошиблись всего на несколько процентов. Они укладываются в ту, заявленную социологами погрешность, которую обычно в СМИ не публикуют. Если говорить конкретно о предвыборной кампании в США, то многие избиратели там находились под серьёзным прессингом со стороны пропагандистских СМИ. Симпатии к Трампу накануне выборов подавались как нечто неприличное, и поэтому некоторые респонденты не спешили говорить о своих настоящих предпочтениях. Кстати, в России подобную тактику периодически выбирает часть избирателей ЛДПР и КПРФ.

Что касается рейтингов Владимира Путина, то я считаю, что его рейтинг, обозначенный в опросе ВЦИОМ, адекватен и реалистичен. Это же можно сказать и о рейтинге правительства на данный момент.