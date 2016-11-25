Как и от кого Улюкаев требовал благодарность за «работу по «Роснефти»

Как развивались события, приведшие к аресту Алексея Улюкаева

В материалах, собранных сотрудниками ФСБ, содержится большое количество записей, из которых можно понять, как развивались события, приведшие к аресту Алексея Улюкаева.

По версии источника «Росбалта» в правоохранительных органах, разговоры Улюкаева уже фиксировались, когда он имел беседу с президентом крупного государственного банка, который состоял в доверительных отношениях как с самим министром экономического развития, так и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В ходе обсуждений Улюкаев заявил, что он лично и его аппарат в ускоренном порядке, почти круглосуточно, работали над подготовкой документации, необходимой, чтобы сделка по покупке «Башнефти» «Роснефтью» прошла максимально быстро. Хотя, как указал сейчас уже бывший министр, могли бы этого не делать. При этом он дал понять, что в авральном порядке трудился еще ряд чиновников из правительства. Улюкаев возмущался тем, что никакой благодарности за это он, «его аппарат» и ряд других лиц не получили, из-за чего очень недоволен.

По версии источника, он заявил, что прямо с этого момента и в дальнейшем по линии его ведомства «Роснефти» не стоит ждать ускоренных темпов работы. Наоборот: будет происходить препятствование и затягивание всего, что касается нефтяной компании. Данные слова следствие в дальнейшем расценило как угрозы. Президент банка, как следует из версии источника, якобы успокоил Улюкаева и пообещал, что поговорит по этому поводу с «Игорем Ивановичем» (Сечин — «Росбалт»), который «человек понимающий». При этом в материалах дела указывается, что банкир не был участником преступления и никакой материальной заинтересованности не имел.

По данным источника «Росбалта», почти сразу Улюкаев стал предпринимать ряд шагов, направленных на выполнение угроз в адрес «Роснефти», что подкреплено показаниями свидетелей и записями разговоров. Также оперативниками зафиксирован разговор Улюкаева и Сечина. Последний, по версии источника, сообщил, что ему передали пожелания министра и предложил заехать в офис «Роснефти» на Софийской набережной 14 ноября в районе 18:00. В указанное время Улюкаев прибыл в нефтяную компанию. Для того, чтобы успеть к назначенному времени, он даже отложил пресс-конференцию, намеченную в МЭРТ. Улюкаев якобы сразу позвонил Сечину, тот сказал, что находится в офисе, но несколько затянулось совещание. Однако сообщил, что министра встретят и для него все готово.

Вместе со встречающими Улюкаев прошел в один из кабинетов, где находилось два чемоданчика. Один из них Улюкаев взял лично, а другой не смог, поскольку вторая рука была занята личным портфелем главы МЭРТ. Помочь ему согласился один из представителей «Роснефти» (это был сотрудник службы безопасности компании). Все вместе спустились вниз. Когда Улюкаев положил чемоданчик в служебный автомобиль, он был задержан сотрудниками ФСБ и препровожден на место преступления — непосредственно в офис «Роснефти».

Адвокаты Улюкаева полагают, что в офисе «Роснефти» имело место провокация. Однако записи разговоров, по версии СК РФ, указывают на обратное. Следствие считает, что угрозы в адрес «Роснефти» со стороны Улюкаева носили реальный характер и он предпринимал действия для их исполнения.

Ранее другой собеседник «Росбалта» в правоохранительных органах отмечал, что Улюкаев несколько преувеличивал свои возможности. «В ближайшее время он планировал уйти в отставку и таким образом рассчитывал получить выходное пособие», — сообщал источник агентства.