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На Кубани нашли тело одного из пропавших десантников

20:40 25.11.2016
Фото с сайта dha.com.tr
Фото с сайта dha.com.tr
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Тело одного из трех российских десантников, о пропаже которых сообщалось ранее, найдено. Военнослужащий опознан, рассказал ТАСС источник, близкий к поисковой операции.

По информации Life, поисковики нашли тело сержанта Курилова 1992 года рождения. Оно было обнаружено на дне реки Кубань в нескольких сотнях метров вниз по течению от места падения.

Поиски еще двух десантников продолжаются. По словам собеседника агентства, район проведения поисковой операции расширен по руслу реки Кубань.

О пропаже военнослужащих 7-й (Новороссийской) десантно-штурмовой дивизии стало известно утром 25 ноября. Инцидент произошел во время учебных прыжков с парашютом в Темрюкском районе Краснодарского края. Предполагалось, что ветром их могло вынести за пределы заданной площадки и приводнились в реку.
 

Темы: Россия, Краснодарский край, Происшествия в армии, Спасательно-поисковые операции в России
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 22:23
Юджин

В Украине их погибло более 1 000. А тут только 3.
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