На Кубани нашли тело одного из пропавших десантников

Тело одного из трех российских десантников, о пропаже которых сообщалось ранее, найдено. Военнослужащий опознан, рассказал ТАСС источник, близкий к поисковой операции.

По информации Life, поисковики нашли тело сержанта Курилова 1992 года рождения. Оно было обнаружено на дне реки Кубань в нескольких сотнях метров вниз по течению от места падения.

Поиски еще двух десантников продолжаются. По словам собеседника агентства, район проведения поисковой операции расширен по руслу реки Кубань.

О пропаже военнослужащих 7-й (Новороссийской) десантно-штурмовой дивизии стало известно утром 25 ноября. Инцидент произошел во время учебных прыжков с парашютом в Темрюкском районе Краснодарского края. Предполагалось, что ветром их могло вынести за пределы заданной площадки и приводнились в реку.

