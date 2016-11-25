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Минобороны РФ выразило протест Украине из-за объявленных стрельб у Крыма

22:36 25.11.2016
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минобороны России вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины ноту протеста в связи с планами Киева провести ракетные стрельбы близ Крыма, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В документе указано, что Украина пытается незаконно ввести ограничения ев использование воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова 1 и 2 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что объявленные Киевом юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря России. Действия украинской стороны нарушают как российское законодательство, так и нормы международного права, отметили в Минобороны.

В Росавиации, в свою очередь, потребовали от Киева «незамедлительной отмены» выпущенных уведомлений об активации опасных зон в воздушном пространстве. Их издание не было согласовано ни с компетентными органами России, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания — Госкорпорацией по ОрВД, отметили в ведомстве. В сообщении также указывается, что в пределах указанных зон осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.

В Совете Федерации заявление Украины о стрельбах сочли провокацией, с помощью которой Киев пытается привлечь к себе внимание на фоне ухудшения внутриполитической ситуации.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Министерство обороны РФ, Росавиация
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Комментарии читателей
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26.11.2016, 02:25
Гость: Как говорил Штирлиц?

"Всё нормально. Всё идет по плану". Весело!
26.11.2016, 00:47
Гость: SergeyD

Согласен на все 100%!
25.11.2016, 23:50
Гость: тоже-врач

Так эти сектора затрагивают наше воздушное пространство, или нет? Если не затрагивают, то что попусту воздух сотрясать? Если же да,то это прекрасный повод нанести по позициям ракет превентивный удар. Хуже отношения с западом и с Украиной уж точно не станут, а вот уважения к России у гадёнышей прибавится. Можно предварительно предъявить ультиматум.
.
Если дело дойдёт до бомбардировки, то одновременно надо помочь армии Новороссии освободить русскую часть Украины. Семь бед - один ответ. Что на одну бомбу, что на десять тысяч Запад среагирует одинаково.
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