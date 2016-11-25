Минобороны РФ выразило протест Украине из-за объявленных стрельб у Крыма

Минобороны России вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины ноту протеста в связи с планами Киева провести ракетные стрельбы близ Крыма, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В документе указано, что Украина пытается незаконно ввести ограничения ев использование воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова 1 и 2 декабря.

В ведомстве подчеркнули, что объявленные Киевом юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря России. Действия украинской стороны нарушают как российское законодательство, так и нормы международного права, отметили в Минобороны.

В Росавиации, в свою очередь, потребовали от Киева «незамедлительной отмены» выпущенных уведомлений об активации опасных зон в воздушном пространстве. Их издание не было согласовано ни с компетентными органами России, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания — Госкорпорацией по ОрВД, отметили в ведомстве. В сообщении также указывается, что в пределах указанных зон осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.

В Совете Федерации заявление Украины о стрельбах сочли провокацией, с помощью которой Киев пытается привлечь к себе внимание на фоне ухудшения внутриполитической ситуации.

