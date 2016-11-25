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Опубликован рейтинг самых «дорогих» руководителей российских компаний

09:23 25.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых «дорогих» руководителей российских компаний. На первом месте, как и в прошлом году, глава «Газпрома» Алексей Миллер, получивший, по информации журнала, 17,7 миллиона долларов за год. Правда, по оценкам Forbes, его вознаграждение за год упало на 9 миллионов долларов.

На 4,5 миллиона долларов снизились и заработки главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он на втором месте с доходом 13 миллионов долларов. 

Тройку лидеров замыкает глава Сбербанка Герман Греф с 11 миллионами долларов.

Свое мнение об этом рейтинге в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал журналист Дмитрий Губин: «Эта система кажется жутко несправедливой, если открыть Конституцию РФ и узнать, что Россия является социальным государством. Но на самом деле это не так. В федеративных республиках губернаторов не назначают, а в социальных государствах нет такого чудовищного разрыва в капиталах самых богатых и самых бедных граждан».

Журналист отметил, что в России совершенно несправедливо распределена заработная плата населения.

Из рейтинга «самых-самых» в сравнении с прошлым годом многие вообще выпали. Например, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод, который сейчас находится под следствием и обвиняется в мошенничестве.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 12:24
Гость: Микс

Действительно какое государство более социальное СССР и РФ? В СССР цены снижались при Сталине. Тот СССР что я помню (конец 1980-х) инфляции не знал и роста цен то же, а вот индексации читал бывали, стало быть был рост благосостояния, т.к. не было роста цен. Разница в доходах была, но не такая огромная как сейчас, скорее Волга и дача и квартира побольше были показателем положения. Местные дела решали советы рабочих и крестьянских депутатов откуда наверх предлагались кандидатуру лучших, т.е. не трепачай. Образование в т.ч. среднее и высшее бесплатное. Биржа труда закрылась в каком то лохматом 193 каком то году, за ненадобностью и последняя. Теперь РФ инфляция есть и цены растут. Индексации есть, чтобы доходы соответствовали прожиточному минимуму. И какое было более социальным???!! Олигархи покупают яхты задорого, а по пути грека подарившего Греции броненосный крейсер Георгиос Аверов (типа Гарибальди) не идут ведь для сэбэ, а не для Родины. Решают дела государства депутаты от партий, а про тех известно треплются больше чем делают (видимо духовные дети Троцкого или бастарды). Образование платное и не только по согласию обучающегося/законных представителей. Безработица есть.
25.11.2016, 12:22
Гость: Гоша

Ну и где Народный фронт, однако?
25.11.2016, 11:57
Гость: Павел__

А плевать им на людскую любовь и ненависть. "Запасные аэродромы" и "бабки" - "за бугром", тут - просто место зарабатывания бабла.
"Эта фсё гадкие либерасты виноваты, доьбренький царь - защити!" повторяют как заведенные "86%".
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