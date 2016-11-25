Опубликован рейтинг самых «дорогих» руководителей российских компаний

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых «дорогих» руководителей российских компаний. На первом месте, как и в прошлом году, глава «Газпрома» Алексей Миллер, получивший, по информации журнала, 17,7 миллиона долларов за год. Правда, по оценкам Forbes, его вознаграждение за год упало на 9 миллионов долларов.

На 4,5 миллиона долларов снизились и заработки главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он на втором месте с доходом 13 миллионов долларов.

Тройку лидеров замыкает глава Сбербанка Герман Греф с 11 миллионами долларов.

Свое мнение об этом рейтинге в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал журналист Дмитрий Губин: «Эта система кажется жутко несправедливой, если открыть Конституцию РФ и узнать, что Россия является социальным государством. Но на самом деле это не так. В федеративных республиках губернаторов не назначают, а в социальных государствах нет такого чудовищного разрыва в капиталах самых богатых и самых бедных граждан».

Журналист отметил, что в России совершенно несправедливо распределена заработная плата населения.

Из рейтинга «самых-самых» в сравнении с прошлым годом многие вообще выпали. Например, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод, который сейчас находится под следствием и обвиняется в мошенничестве.