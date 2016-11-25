Генпрокуратура попросила СКР завести дело на главу «Почты России»

Генпрокуратура направила в СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. По мнению ведомства, ему незаконно было выплачено вознаграждение в размере 95,4 миллионов рублей. Об этом собщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Он пояснил, что в середине прошлого года в Минкомсвязи по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» согласовали вознаграждение Страшнову на вышеуказанную сумму. Основанием для расчета послужили представленные «Почтой документы, в том числе о полученной чистой прибыли свыше миллиарда рублей.

Входе прокурорской проверки было установлено, что прибыл предприятия образовалась благодаря целевому финансированию из бюджета, которое покрыло убытки в размере более четырех миллиардов рублей. Куренной отметил, что с учетом этого обстоятельства, а также средней зарплаты по «Почте России» в 2014 году вознаграждение Страшнова должно было составить только 3,2 миллиона рублей.

Генпрокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении главы «Почты России». Кроме того, требует привлечь к ответственности о статье 293 УК РФ (халатность) чиновников Минкомсвязи, которые принимали решение о выплате вознаграждения.

Страшнов возглавляет «Почту России» с апреля 2013 года. Кроме того, с начала текущего года он входит в наблюдательный совет ПАО Почта Банк.

