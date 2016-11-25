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Генпрокуратура попросила СКР завести дело на главу «Почты России»

18:29 25.11.2016
Дмитрий Страшнов. Коллаж © KM.RU
Дмитрий Страшнов. Коллаж © KM.RU
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Генпрокуратура направила в СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. По мнению ведомства, ему незаконно было выплачено вознаграждение в размере 95,4 миллионов рублей. Об этом собщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Он пояснил, что в середине прошлого года в Минкомсвязи по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России» согласовали вознаграждение Страшнову на вышеуказанную сумму. Основанием для расчета послужили представленные «Почтой документы, в том числе о полученной чистой прибыли свыше миллиарда рублей.

Входе прокурорской проверки было установлено, что прибыл предприятия образовалась благодаря целевому финансированию из бюджета, которое покрыло убытки в размере более четырех миллиардов рублей. Куренной отметил, что с учетом этого обстоятельства, а также средней зарплаты по «Почте России» в 2014 году вознаграждение Страшнова должно было составить только 3,2 миллиона рублей.

Генпрокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении главы «Почты России». Кроме того, требует привлечь к ответственности о статье 293 УК РФ (халатность) чиновников Минкомсвязи, которые принимали решение о выплате вознаграждения.

Страшнов возглавляет «Почту России» с апреля 2013 года. Кроме того, с начала текущего года он входит в наблюдательный совет ПАО Почта Банк.
 

Темы: Россия, Расследования в России, «Почта России», Генпрокуратура РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.11.2016, 20:24
Гость: ОВОД

Когда его, этого назначали, всего-то три года назад в кабинете нашего Президента, видя полностью разрушенное хозяйство одного из стратегических ведомств России, думалось: "Наконец-то дошло до верхов, верится, что нашли способного и подходящего человека-собирателя, что наконец-то и у нас будет нормальная почта, письма и открытки через день, посылки - через два, а пенсии прямо в дом, старушкам и старичкам их заслуживших, на всей территории нашей любимой страны. Не помог ни кабинет, ни Президент, ни жизненный шанс человеку, может быть даже войти в историю России! Думается, надобно выбирать чиновников, особенно стратегического масштаба по физиономиям, хотелось сказать "по рожам". Посмотрите на его фотографию, разве это - человек мыслящий. Да, мыслящий, но не о том!
25.11.2016, 19:50
Гость: 1

Вот это реальная борьба с коррупцией и растратой. Молодцы.
25.11.2016, 19:19
Гость: Интересно

а главный почтальён председателю правительства не подчинён? Ну, все вокруг Медведева воруют и берут взятки, а он один яки агнец святой. Ничего не знаю, ничего не вижу? Знаю только одно, что денег для дорогих россиян нетути. Но самое главное, как он держится - как стойкий оловянный солдатик, бульдожьей хваткой в кресло впился.
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