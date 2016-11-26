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Роскомнадзор составил единый образец письма Деду Морозу

19:22 26.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила единый образец письма российских детей Деду Морозу, пишет Газета.Ru со ссылкой на сообщение ведомства на своей странице в «ВКонтакте».

Такое решение было принято службой после блокировки 76 сайтов с формами для отправки письма Деду Морозу из-за того, что дети выкладывали в сеть свои персональные данные.

«С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Для предупреждения подобных случаев служба и разработала форму письма. В послании не указаны никакие личные данные, а содержится только описание того, как ребенок провел год, «слушаясь родителей», и просьба о подарке.

«Помните, что настоящий Дед Мороз только один, он не будет просить Вас указывать такие ценные для человека персональные данные! <...> Истинный Дед Мороз Вас обязательно найдет и свяжется с Вами!» — резюмировали в ведомстве.

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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26.11.2016, 22:06
Гость: SL

Даже тут северо Корейский сценарий.
26.11.2016, 20:00
Гость: Хе хе...

Это правильно! Граждане должны учиться ходить строем с детства. И свои пожелания и фантазии оформлять согласно установленой формы, утвержденной очередным ГлавУчЖитьНадзором.
Иначе мало ли какая Обама случиться!
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