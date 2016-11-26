Роскомнадзор составил единый образец письма Деду Морозу

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила единый образец письма российских детей Деду Морозу, пишет Газета.Ru со ссылкой на сообщение ведомства на своей странице в «ВКонтакте».

Такое решение было принято службой после блокировки 76 сайтов с формами для отправки письма Деду Морозу из-за того, что дети выкладывали в сеть свои персональные данные.

«С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Для предупреждения подобных случаев служба и разработала форму письма. В послании не указаны никакие личные данные, а содержится только описание того, как ребенок провел год, «слушаясь родителей», и просьба о подарке.

«Помните, что настоящий Дед Мороз только один, он не будет просить Вас указывать такие ценные для человека персональные данные! <...> Истинный Дед Мороз Вас обязательно найдет и свяжется с Вами!» — резюмировали в ведомстве.