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В Минздраве разрешили снизить температуру горячей воды в домах

21:18 27.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав одобрил инициативу по снижению температуры горячей воды в жилых домах на 10 градусов. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что положительное заключение Минздрава было получено еще в октябре. Именно на его основе правительство дало поручение пересмотреть и внести изменения в санитарные правила.

В настоящее время минимальная температура горячей воды в домах, согласно СанПиН, составляет 60 градусов Цельсия. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, позволяющий снизить ее до 50 градусов при соблюдении условий, которые обеспечивают противоэпидемическую безопасность. По мнению ведомства, данная мера будет способствовать снижению расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение и тарифов для населения.

В случае принятия документа, изменения в санитарные нормы могут вступить в силу в марте будущего года.
 

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Министерство здравоохранения РФ, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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27.11.2016, 22:12
Гость: Наталья

Будя врать-то. Когда это и от чего было снижение? А хоть Минздрав, хоть горздрав скажут то, что им скажут. Так же, как и с часовыми поясами. То так здоровью лучше, то наоборот надо - пожалуйста - снова докажем, что здоровью лучше. Проходили это десятки раз, не надо держать нас за быдло.
27.11.2016, 21:44
Гость: алаверды

предлагаю минздраву снизить процент мяса в колбасе
27.11.2016, 21:34
Гость: Европеец

Возбудитель легионарской болезни размножается лучше всего в воде с температурой 40-60 градусов.
Ваши точно вошли в этот коридор.
Понемножку но уверенно вас перевоспитают для жилья в пещерах.
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