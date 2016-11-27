В Минздраве разрешили снизить температуру горячей воды в домах

Минздрав одобрил инициативу по снижению температуры горячей воды в жилых домах на 10 градусов. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что положительное заключение Минздрава было получено еще в октябре. Именно на его основе правительство дало поручение пересмотреть и внести изменения в санитарные правила.

В настоящее время минимальная температура горячей воды в домах, согласно СанПиН, составляет 60 градусов Цельсия. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, позволяющий снизить ее до 50 градусов при соблюдении условий, которые обеспечивают противоэпидемическую безопасность. По мнению ведомства, данная мера будет способствовать снижению расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение и тарифов для населения.

В случае принятия документа, изменения в санитарные нормы могут вступить в силу в марте будущего года.

