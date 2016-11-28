Деда Мороза выгоняют из Украины

Новый год в Киеве хотят встречать с Николаем Угодником вместо Деда Мороза

Приближающийся Новый год власти Киева не желают встречать с Дедом Морозом, которого называют «пережитком советского прошлого». На смену зимнему волшебнику и его внучке приходит христианский святой Николай Чудотворец: в этом году праздничная программа начнется с посвященного святителю мюзикла. Между тем психологи считают, что смена новогоднего волшебника на другого персонажа станет стрессом для детей.

В официальной программе празднования Нового года у главной елки Украины нет Деда Мороза. Главным «конкурентом» Мороза Ивановича и Снегурочки стал святой Николай (Николай Чудотворец, Николай Угодник). Основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который занимается организацией главной елки страны, отмечает, что они уже несколько лет популяризируют идею такой замены, а Деда Мороза называет «вымышленным персонажем и пережитком советского прошлого», от которого надо уходить.

Святой Николай — один из самых широко известных и почитаемых христианских святых в Русской православной церкви: День святителя Николая РПЦ празднует 19 декабря. В христианстве Николай считается покровителем странствующих, сирот и заключенных, утешителем скорбных; на Западе — заступником практически всех слоев общества, но в основном детей. В католических странах святой Николай стал прообразом Санта-Клауса. Все шире на Украине распространяется мнение, что советизированный образ хозяина Нового года — Деда Мороза — подменил собой исконно почитаемого среди украинцев христианского покровителя Николая (Миколая), который в ночь на 19 декабря приносит детям подарки (миколайчики) и кладет их под подушку.

На Украине от Деда Мороза пытаются избавиться не первый год.

19 декабря 2012 года активисты Соломенского отделения организации «Братство», выражающего интересы украинских националистов, выставили в Киеве чучела повешенных Деда Мороза и Снегурочки. В 2014 году мэрия Киева заявила о праздновании Нового года со святым Николаем. С того же года организаторы главной елки страны признали, что стремятся делать празднование Нового года и Рождества традиционно украинским. В программах праздников за последние два года реже встречается Дед Мороз, зато проводятся конкурсы «Елка для святого Николая», «забег святых Николаев» и другие.

Также в 2014 году во Львове люди, одетые в костюмы святого Николая, ангела и черта, публично изгнали Деда Мороза и Снегурочку из города, назвав их ворами и безбожниками.

В конце 2015 года с просьбой отмечать Новый год с «другим дедом» — Николаем Угодником — обратилась общественность в мэрию города Иваново-Франковска.

По информации украинских «Вестей», святого Николая все чаще стали звать и на корпоративы. Впрочем, и у Деда Мороза есть заказы: спрос упал, его вытесняют, но пока никто его официально не запретил. В прошлом году в рамках одной из праздничных программ 19 декабря провели День святого Николая, а «на следующий день в свои права вступил Дед Мороз». Это обыграли в форме спектакля: на народные гулянья приглашались оба зимних персонажа, их фотографировали вместе.

Впрочем, многие рядовые украинцы считают, что искусственно создавать противостояние между Дедом Морозом и Николаем Угодником — кощунство.

«Как можно заставить народ ассоциировать святого Николая с Новым годом? День святителя Николая — отдельный праздник, тоже важный, по-своему особенный. Приятно было каждый год находить под подушкой милый подарок.

Николай и Дед Мороз не пересекаются. На Украине Новый год отмечают так же, как в России, и очень любят этот праздник.

Вряд ли нововведения приживутся, если Деда Мороза совсем не запретят — люди не откажутся от привычных традиций», — поделилась с «Газетой.Ru» жительница Луганска Алла.

В этом году Дед Мороз продолжает принимать гостей, причем не только в столице Украины. В некоторых школах родители все же настаивают на том, чтобы праздник с детьми встречал именно Николай, в других же, наоборот, не собираются отказываться от Мороза Ивановича и Снегурочки. Сторонники новогоднего сказочного персонажа заявляют, что дети не нуждаются в замене привычного волшебника, кроме того, новые новогодние костюмы были закуплены всего несколько лет назад.

Педагог-психолог Алла Шевчук считает замену Деда Мороза стрессом для маленького ребенка и неприятной формальностью для взрослого.

«Дед Мороз — главный персонаж Нового года для ребенка, — рассказала она. — Ребенок с нетерпением ждет его, готовит сюрприз, рисует для него, учит стихи, песни. Новый навязанный герой не принесет радости, которой все ждут от Нового года. Это приведет к разрушенным мечтам, к испорченному празднику — волшебство исчезнет, рухнет. Взрослому человеку тоже будет неприятно, но он быстро привыкнет, и лет через десять это будет такая же привычка, как привычка переходить дорогу в положенном месте».

Раньше основные новогодние шоу в Киеве проводились на майдане Незалежности, однако два года назад городские власти решили перенести оттуда проведение народных гуляний, в том числе и новогодней елки, из уважения к памяти о трагических зимних событиях «революции достоинства». Главную новогоднюю елку Украины откроют в столице 19 декабря, в День святителя Николая. Старт всем мероприятиям даст главный хозяин новогоднего городка — святой Николай. Праздничная программа начнется с посвященного святому мюзикла.

Автор: Карина Расулова