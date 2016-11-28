Кабмин выделил почти 2 млрд на скорые помощи и школьные автобусы

Правительство выделило 1,9 миллиарда рублей на приобретение автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для регионов. Соответствующие распоряжения были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Согласно Распоряжению №2501-р, один миллиард рублей будет направлен на покупку автомобилей скорой помощи класса В и класса С (реанимационный автомобиль). Это позволит снабдить 477 машинами 44 субъекта РФ.

В соответствии с Распоряжением №2502-р на приобретение школьных автобусов выделяется 900 миллионов рублей. На них будут приобретены 633 автобуса вместимостью 10-12, 22-24 и свыше 30 человек. Они будут поставлены в 30 субъектов.

Деньги на дополнительное финансирование закупок указанных транспортных средств выделены за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках поддержки автопрома.

По словам главы правительства, в текущем году уже выделялись средства на покупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи – три и четыре миллиона рублей соответственно.

