]]> ]]>
Главная В России Новости

Кабмин выделил почти 2 млрд на скорые помощи и школьные автобусы

22:05 28.11.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Правительство выделило 1,9 миллиарда рублей на приобретение автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для регионов. Соответствующие распоряжения были подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документы опубликованы на сайте кабмина.

Согласно Распоряжению №2501-р, один миллиард рублей будет направлен на покупку автомобилей скорой помощи класса В и класса С (реанимационный автомобиль). Это позволит снабдить 477 машинами 44 субъекта РФ.

В соответствии с Распоряжением №2502-р на приобретение школьных автобусов выделяется 900 миллионов рублей. На них будут приобретены 633 автобуса вместимостью 10-12, 22-24 и свыше 30 человек. Они будут поставлены в 30 субъектов.

Деньги на дополнительное финансирование закупок указанных транспортных средств выделены за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках поддержки автопрома.

По словам главы правительства, в текущем году уже выделялись средства на покупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи – три и четыре миллиона рублей соответственно.
  

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.